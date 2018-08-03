Muğla'da Roma ve Helenistik Döneme Ait 7 Antik Mezar Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan çalışmalarda, hem ülkemizden hem de yurtdışından 25 farklı akademisyen ve öğrenci yaptığı kazılarda 7 tane antik mezara rastladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl'ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren ekip, oldukça önemli bir çalışmaya imza attı. Bölgedeki karşılama merkezi için yapılan elektrik kazılarında entreresan bulgular elde edilince devreye ekipler girdi ve çalışmalara başlandı.

Titizlikle yürütülen kazı çalışmaları sonucunda Euromos Antik Kenti, artık eskisinden çok daha zengin bir bölge halini aldı. Çalışmalara liderlik eden Abuzer Kızıl, konuyla ilgili şunları söyledi: "Kazı çalışması yürüterek gün yüzüne çıkardığımız mezarlarda önemli bulgular elde ettik. Şimdi belgeleme çalışması yapıyoruz."

Mezarların bulunuş sürecine de değinen Abuzer Kızıl, Euromos’un daha önce konumuyla zaten önemli bir yer olduğunu, ancak an itibarı ile çok daha mühim hale geldiğini söyledi. Açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Mezarlar karşılama merkezine yol kenarından elektrik hattı açılırken ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkarılan mezarlar güney nekropolün dokusu içerisinde yer alıyor. Bu mezarlar Roma ve Helenistik döneme ait kiremit çatkılı ve çoğunluğu lahit mezarlardan oluşuyor. Dönem olarak Helenistik, Roma ve Geç Roma dönemine ait. Aynı zamanda bir mezarın taban seviyesinde ele geçen bir seramikten yola çıkarak Arkaik döneme kadar gittiğini söyleyebiliriz. Önceki çalışmalarımızda Nekropolün Geç Geometrik döneme kadar gittiğini kazılarda ortaya koymuştuk. Diyebiliriz ki Geç Geometrik dönemden Geç Roma dönemine kadar hatta buna kısmen Bizans dönemini de katabiliriz ki burası kesintisiz bir nekropol alanı."