Araştırmacılar, gümüş-çinko piller üretiyorlar ve bu piller esnetilebilir nitelikteler. Bu da gelecekte giyilebilir cihazlara daha zarif bir şekilde entegre edilebileceği anlamına geliyor.

Lityum-iyon piller, pozitif ve negatif elektrotlar, akım toplayıcılar ve ayırıcı gibi pil bileşenlerini istifleyerek üretilir. Aslında esnetilebilir piller de tıpkı kağıt yaprakları gibidir, yapılan istif çok fazla olursa esnetilemeyebilir.

Araştırmacılar, giyilebilir teknolojik cihazlar için daha güvenli olacak pilleri tasarladılar. Küçük bir kalıp yerine esnek ve bükülebilir bir kalıp tercih edilecek. Bu sayede bükülebilir pilin etrafında (iç tarafta olacak şekilde) sarılı teller olacak. Sonucunda ise, pil büküldüğü süre zarfı boyunca çok az bir gerilime maruz kalacak. Oldukça esnek ve bükülebilir olacak bataryayı kolay bir şekilde esnetebileceksiniz.

U.C'de bilim insanı Berkeley, "Pillerimizi birçok teste tabi tuttuk, içindeki elektrokimyasal perfomansı düşürmemek için çok çalıştık. Bunun sonucunda, hiçbir performans kaybı yaşamadan 17.000 kez pilleri esnettik." dedi.

Berkeley ve ekibi, tam anlamıyla esnetilebilir piller ürettiler. Bunlar bandaj gibi görünen şeffaf bir polimer içine yerleştirildi. Pilin bir tarafından çektiğinizde belli bir uzama gerçekleşiyor ve elbette bıraktığınızda, yapısına bağlı olarak eski haline dönebiliyor.

Kullanıcıların, bu teknolojiyi en çok görmek istedikleri marka ise Apple Watch oldu. Fakat Apple'ın açıklamasında, bu teknolojinin ellerinde tüm cihazlara tek tek entegre edilmesinin pek pratik görünmediğini söyledi. Diğer bir yandan 'esnetilebilir pil' fikti ticarileştirilebilirse, giyilebilir cihazların tasarımcıları yenilik yapmak için bu teknolojiyi kullanacaklardır.