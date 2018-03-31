Mühendisler, Plastik İzolatörü Isı İletkenine Dönüştürüyor

MIT'deki bir mühendis ekibi bir polimer termal iletken geliştirdi. Bu yeni plastik malzeme, bir ısı iletkeni olarak çalışır ve ısıyı yalıtmak yerine ısıyı dağıtan bir sisteme sahip.

MIT'deki araştırmacılar, kimyasal buhar biriktirme yoluyla moleküler düzeyde bir polimer yapısı için yeni bir yol izledi. Hafif ve esnek olan yeni polimerler, ticari olarak kullanılan çoğu polimerden 10 kat daha fazla ısı üretebilir durumda.

Polimer Dediğimiz Şey Nedir?

Polimer küçük basit moleküllerin devamlı olarak birbirini takip etmesi sonucu oluşan makro bileşiklerdir. Günümüzde de polimerlerin birçok kullanım alanı vardır. Polimerler, pencerelerimizde kullandığımız PVC'den tutun da mutfakta kullandığımız teflon tavaya kadar hemen her yerde kendini göstermektedir.

MIT'nin Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Yanfei Xu şunları söyledi: "Sıradan polimerler hem elektriksel hem de termal olarak yalıtıcıdır. Elektriksel olarak iletken polimerlerin keşfi ve geliştirilmesi, esnek ekranlar ve giyilebilir biyosensörler gibi yeni elektronik uygulamaların geliştirilmesini hızlandırmıştır.".

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Araştırmacılar bu doğal termal izolatörleri iletkenlere dönüştürmeyi denediler. Elektronikler için, polimerler hafif, esnek ve kimyasal olarak hareketsiz olduklarından, benzersiz bir özellik dizilimi sunuyor. Polimerler elektriksel olarak yalıtkandır, yani elektriği iletmezler ve bu nedenle dizüstü bilgisayarları ve cep telefonları gibi cihazların kullanıcı ellerinde kısa devre yapmasını önlemek için kullanılabilir.

Xu, çalışmayı, moleküller arası kuvvetleri çalıştırarak yüksek termal iletkenliğe sahip polimerleri mühendisleştirme girişimi olarak gördü; bu yöntemin, polimer zincirleri boyunca ve bunlar arasında verimli ısı taşınmasını mümkün kılacağını umuyordu. Ekip, sonuç olarak birçok elektronik cihazda yaygın olarak kullanılan bir konjuge polimer türü olan politiofen olarak yani ısı iletici polimer üretti.