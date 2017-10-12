Mühendislerin ne kadar özel bir düşünce yapısına sahip olduğunu gösteren bu fotoğraflar sizi hem güldürecek hem de şaşırtacak.

Mühendisler, çok farklı düşünce yapısına sahip insanlardır. Beyinleri çoğunlukla işlemleri kolaylaştıracak ya da sorunlara pratik çözümler bulacak şekilde çalışır. İşte normal insanların aklına gelmeyecek 12 'üstün' mühendislik çalışması.

1- Herkes tablet ya da telefonuyla yatağında sırt üstü uzanıp Instagram'da takılırken cihazı suratına düşürmüştür. Bu mühendis arkadaşımız sorunu tableti tavana bantlayarak çözmüş.

2- Çadır kurmanız gerekiyor ve malzemeniz mi yok? Birkaç su borusu ve bir elma işinizi görecektir. Evet elma.

3- Eskiden çamaşır makinesi mi vardı?

4- Küvet keyfi yaparken kitabı suya düşürmemek için muazzam bir yöntem.

5- Bulaşık mı? Ne Bulaşığı? Yıkadım ben hepsini.

6- Şimdi kim verecek miksere o kadar para? Bence mükemmel bir icat.

7- Geceleri boğaz köprüsü de böyle görünmüyor mu? Üşengeçlik - Level: Master

8- Baba ben bizim arabayı biraz çizdirdim.

Bir şey oldu mu oğlum?

Yok yok ben hallettim.

9- Sonuçta her ikisi de deri kaplama değil mi?

10- Sökülen kulaklık süngerine kesin çözüm; bulaşık süngeri!

11- Şimdi kim inecek o kadar merdiveni bir gömlek için, değil mi?

12- Bu da yapay zeka arkadaşlar. Lambanın düğmesine lazer tuttuğunuzda düğmeye basmadan ışığı kapatabiliyorsunuz.

Siz de günlük hayattaki sorunlarınıza bulduğunuz 'mühendislik' harikası çözümlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.