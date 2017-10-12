Mühendisler, çok farklı düşünce yapısına sahip insanlardır. Beyinleri çoğunlukla işlemleri kolaylaştıracak ya da sorunlara pratik çözümler bulacak şekilde çalışır. İşte normal insanların aklına gelmeyecek 13 'üstün' mühendislik çalışması.
1- Herkes tablet ya da telefonuyla yatağında sırt üstü uzanıp Instagram'da takılırken cihazı suratına düşürmüştür. Bu mühendis arkadaşımız sorunu tableti tavana bantlayarak çözmüş.
2- Çadır kurmanız gerekiyor ve malzemeniz mi yok? Birkaç su borusu ve bir elma işinizi görecektir. Evet elma.
3- Eskiden çamaşır makinesi mi vardı?
4- Küvet keyfi yaparken kitabı suya düşürmemek için muazzam bir yöntem.
5- Bulaşık mı? Ne Bulaşığı? Yıkadım ben hepsini.
7- Şimdi kim verecek miksere o kadar para? Bence mükemmel bir icat.
8- Geceleri boğaz köprüsü de böyle görünmüyor mu? Üşengeçlik - Level: Master
9- Baba ben bizim arabayı biraz çizdirdim.
Bir şey oldu mu oğlum?
Yok yok ben hallettim.
10- Sonuçta her ikisi de deri kaplama değil mi?
11- Sökülen kulaklık süngerine kesin çözüm; bulaşık süngeri!
12- Şimdi kim inecek o kadar merdiveni bir gömlek için, değil mi?
13- Bu da yapay zeka arkadaşlar. Lambanın düğmesine lazer tuttuğunuzda düğmeye basmadan ışığı kapatabiliyorsunuz.
Siz de günlük hayattaki sorunlarınıza bulduğunuz 'mühendislik' harikası çözümlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.