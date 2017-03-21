Mühendislik Harikası Cetvel Dijital Cihazlara Destek Oluyor

İsveçli araştırmacılar, özellikle dijital cihazlar için geliştirilen alüminyum cetvel için KickStarter projesine katıldı.

Finansman için Kickstarter'ın desteğini almak isteyen onlarca cihaz var, ancak bu yeni ürün tam anlamıyla göz alıcı: Karşınızda üst düzey tasarım cetveli duruyor. Cetvelin İsveçli yaratıcıları Jens Marklund ve Axel Lindmarker, ürünün hemen hemen her projeye kolayca uyum sağlayabileceğini iddia ediyorlar.

Markulnd, The Verge'e verdiği demeçte, "Basit ölçümler için kullanılan çok pahalı cetveller var. Çoğu ince plastik filmlerden yapılmış, yani tam randıman için ikinci bir cetvel gerekli. Tasarladığımız cetvel ise öncülerinin aksine kalitesiz plastik ve çürümeye yüz tutmuş çelikten oluşmuyor.” ifadelerini kullandı.

Asıl çözüm kullanılan materyal değil; onun yapısı. İsveçli mucitlerin hedefi, birkaç farklı ölçümü içeren cetveli dijital tasarıma yönelik olarak tasarlamaktı ve bunu da başardılar. Markulnd, "Cetvel fikri aklımıza geldiğinde, klasik cetvellerin ne kadar yetersiz olduğunu gördük. Cetvelimize İngiliz ve Metrik ölçeklere ek olarak, pikalar ve pikseller eklendi. (12 inç, 30 santimetre, 72 pika ve 1,800 piksel)." Tasarımcıların amacı özellikle dijital cihazlara destek olmak.

Projenin Kickstarter sayfası, bu özel enstrümanı oluşturan çeşitli özellikleri özetliyor. Cetvelin kauçuk bir sırtı var ve ölçümler 90 derece açılar yaratmayı kolaylaştıran bir şekilde dizilmiş. Ortada, piksel ölçümlerini içeren bir yuva bulunuyor ve çoğu kalem ucunun içeri sığacağı şekilde tasarlanmış. Tüm bunlara ek olarak cetvel, alüminyumdan inşa edilmiş kolayca hasar görmesi pek mümkün değil. Kullanıcılar, siyah veya gümüş renk tercihlerinde bulunabiliyorlar.