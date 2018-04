Muhtemelen Bilmediğiniz Ama Bilmeniz Gereken 11 Yeni Oyun!

Zaman zaman popüler oyunlardan sıkıldığımız oluyor. Steam'de, PSN'de veya Google Playstore'da gezinirken yeni oyunlar keşfetmek istiyoruz. Bu yazımızda, sizler için çok da bilinmeyen yeni çıkacak ya da çıkmış 11 oyunu derledik.

Oyun dünyasının çok bilinen ve herkes tarafından konuşulan belli başlı oyunlar olduğu malum. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde herhangi birinin Counter Strike gibi FIFA gibi markaların ve sağlam yapımların bilmemesinin imkanı yok.

Biz ise bugün sizler için muhtemelen haberdar olmadığınız, çıkmış olan ya da yakın zamanda piyasaya çıkacak sağlam oyunları derledik. Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize geçelim:

1. Where Cards Fall (PC, iOS // Çıkış Tarihi Henüz Bilinmiyor)

What Remains of Edith Finch'in yapımcıları tarafından yapılmış bu oyun, oyunculara çeşitli bulmacalar sunuyor ve Limbo dünyasında geçiyor. Bulmacaları çözerek, engelleri aşarak geleceğimizin nasıl da eski hafızanın temelleri üzerine kurduğumuzu bu oyunla keşfedebilirsiniz.

2. Bad North (PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Mobil // 2018 Yazı)

Pastel renkli grafikleri ve sevimli minik karakterleriyle Bad North ziyaret etmek isteyeceğiniz güzel bir yere benziyor. Bu tatlı kasabada gerçek zamanlı bir strateji oyunu oynuyorsunuz. Başlıca görevlerinizden birisi ise düşmanları adanızdan püskürtmek.

3. Eastshade (PC // Çıkış Tarihi Bilinmiyor)

Eastshade, açık dünyalı bir macera oyunu. Çevreye hayranlık duymanın en iyi yolu ressam olmak değil midir? Sadece bir fırça ve tuval ile donanmış, yoğun ormanları ve şirin kasabaları keşfedebilir, sakinlerini boyayabilir ve etrafınızdaki çevre hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

4. Shotgun Farmers (PC // Steam Erken Erişim)

Call of Duty gibi klasiklere benzeyen ancak silahlarınızın sebzelerden yapıldığı bir çiftlikte oynayabildiğiniz çevrimiçi bir oyun olan Shotgun Farmers, kaçırdığınız her vuruşu dünyaya geri gönderir ve düşmanlarınızın erişebileceği bir silah haline getirir. O yüzden her hamlenizi düşünerek yapmalısınız.

5. Heaven’s Vault ( PC, PlayStation 4, iOS // 2018)

Heaven’s Vault'un en etkileyici kısmı, bir kurgu evreninde dağılmış olan el yazısı betik parçalarını tercüme ederek hikayenizi tamamlamak, bir nevi arkeolog olma hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz bir oyun. Oyunda geçmişteki dünyadan kendi geleceğinize kadar araştıran, akıllı bir robotun eşliğinde arkeoloji araştırmaları yapıyorsunuz.

6. Semblance (PC, Nintendo Switch // 2018)

Semblance'ın geliştiricileri oyunu 'ilk gerçek platform' olarak tanımlıyor. Platformların çoğunda yalnızca bir karakter ile oynuyorsunuz. Semblance, tıpkı oyun hamurları gibi kendi tarafınızdan yapılmış, yeniden şekillendirmenizi gereken bir platformu sizlere sunuyor.

7. Way of the Passive Fist (PlayStation 4, Xbox One, PC // Çıktı)

Way of the Passive Fist, 2D oyun kültürünü baz alarak yapılmış bir dövüş oyunu. Ancak oyunun garip taraflardan birisi oyunda saldırı hareketlerinin olmaması. Oyunda, sadece düşman saldırılarına tepki olarak defansif darbeler var.

8. Frostpunk (PC // 24 Nisan)

Dünyanın devriminde, sanayi devriminde, buzul çağı gibi tarihin alternatif bir versiyonunun lideri olabilirsiniz. Her karar bir bedeli ile birlikte gelir. Hangi yasaları onaylayacaksın? Tüm bir şehri güvenli ve mutlu tutmak mümkün mü? Korunmanız altında 700'den fazla vatandaş olabilir ve her birinin kendi adı, ihtiyaçları ve ailesi vardır. Onları nasıl koruyacağınız sizlere kalmış.

9. Homo Machina (iOS, Android // 2018)

Homo Machina'da, bir bedenin iç mekanizmalarını kurup tekrar bozabilirsiniz. Ve beden sahibinin gündelik hayattaki şeyleri yapmasına bu oyunla yardımcı olabilirsiniz. Oyunda, karakterinizin burnunu temizlemek isterken herhangi bir bulmaca çözmeniz gerekebilir.

10. Sigma Theory (PC, Mobile // 2018)

The Sigma Theory, sıra tabanlı bir strateji oyunu. Bu strateji oyununda, seçilmiş bir ülkenin casuslardan sorumlu bir istihbarat dairesi başkanını oynuyorsunuz. Casuslarınızı tüm dünyaya dağıtın ve çeşitli hilelerle ülkenizi bir süper güç haline getirin.

11. The Messenger (Nintendo Switch, PC // 2018)

Messenger, 2018’in Shovel Knight’ı olma özelliği taşıyor. 8-bit klasiklere geri dönen grafikleriyle nostaljik oyun severlerin epey ilgisini çekecek gibi görünüyor. Oyunun en başından itibaren hikayesi gayet açık, uzak bir dağa büyülü bir parşömen sunmak için önemli bir görevdeki bir savaşçıyı oynuyorsunuz. Oyunun yarısında ise geleceğe gidiyorsunuz ve 8-bit grafikler bir anda 16-bit'e dönüşüyor.

Sizler için derlediğimiz ve muhtemelen biraz önce adını ilk kez duyduğunuz oyunlar bunlardı. Sizler de kimsenin bilmediği güzel bir oyun biliyorsanız, bizimle yorumlarda paylaşın lütfen.