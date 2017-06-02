Muhtemelen Bilmediğiniz Şahane Klavye Kısayolları!

Farelere o kadar alışkınız ki, bazılarımız artık klavye kısayollarını aramıyor bile. Ancak belirtmemiz gerek; klavye kısayollarıyla yapabileceklerimiz, fareyle yapabileceğimiz işlemlerden kat kat ileri düzeyde. Biz de sizinle pek bilinmeyen kısayolları paylaşmak istedik.
Windows
- Yüksek Kalite Görünüm: Shift + ALT + Print
- Ekranı Döndürün: CTRL + ALT + Üst/Alt/Sağ/Sol ok tuşu
- Açık Pencereler Arasında Gezinin: ALT + Tab
- Çöpe Göndermeden Direkt Silin: Shift + Delete
- Masaüstünü Göster: Pencere Tuşu + D
- Sistemi Kilitleyin: Pencere Tuşu + L
- Erişim Menüsünü Kolayca Açın: Pencere Tuşu + X
- Ayarlar Menüsü: Pencere Tuşu + I
- Ekran Okuyucusu: Pencere Tuşu + U
- Çalıştır: Pencere Tuşu + R
Google Chrome
- Sekmeler Arasında Atlama: CTRL + “1’den 9’a kadar hangi sekmeye gitmek istiyorsanız bir sayı girin”
- Sekmeler Arasında Geçiş: CTRL + Tab veya CTRL + Shift + TAB
- Sekmeleri Kapatın: CTRL + F4 (tamam, bunu hepiniz biliyor olabilirsiniz)
- Kapanmış Sekmeleri Açın: CTRL + Shift + T
- Tam ekran yapın/Geri alın: F11
Powerpoint
- Seçilen metnin yazı boyutunu değiştirin: Alt + H, F, S
- Resim ekleme: ALT + N, P
- Bir şekil ekle: ALT + H, S, H
- Bir tema seçin: ALT + G, H
- Bir slayt düzeni seçin: ALT + H, L
- OneNote
- Yeni bir penceresi açın: CTRL + M
- Pencereleri yerleştirin: CTRL + ALT + D
- Etkin olan ögenin menüsünü açın: Shift + F10
Outlook
- Yeni ileti: CTRL + Shift+M
- Yanıtla: ALT + H, R, P
- İlet: ALT + H, F, W
- Gönder: ALT + S
- Dosya Ekle: ALT + N, A, F
Word
- Etkin pencereyi veya belgeyi kapatın: CTRL + W
- Tüm harfleri baş harf olarak biçimlendirin: CTRL + Shift+ A
- Farklı kaydet: ALT, F, A
- İçindekiler Dizini Ekleyin: ALT, S, T, I
- Tam Ekran Modu: ALT, W, F