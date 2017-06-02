Muhtemelen Bilmediğiniz Şahane Klavye Kısayolları!

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Muhtemelen Bilmediğiniz Şahane Klavye Kısayolları!
Klavye kısayolları, bilgisayar kullanım hızını katlayan önemli yöntemlerdir. Biz de pek bilinmeyen kısayolları -Office programlarından Google Chrome'a dek- sizlerle paylaşmak istedik.

Farelere o kadar alışkınız ki, bazılarımız artık klavye kısayollarını aramıyor bile. Ancak belirtmemiz gerek; klavye kısayollarıyla yapabileceklerimiz, fareyle yapabileceğimiz işlemlerden kat kat ileri düzeyde. Biz de sizinle pek bilinmeyen kısayolları paylaşmak istedik.

Windows

  • Yüksek Kalite Görünüm: Shift + ALT + Print
  • Ekranı Döndürün: CTRL + ALT + Üst/Alt/Sağ/Sol ok tuşu
  • Açık Pencereler Arasında Gezinin: ALT + Tab
  • Çöpe Göndermeden Direkt Silin: Shift + Delete
  • Masaüstünü Göster: Pencere Tuşu + D
  • Sistemi Kilitleyin: Pencere Tuşu + L
  • Erişim Menüsünü Kolayca Açın: Pencere Tuşu + X
  • Ayarlar Menüsü: Pencere Tuşu + I
  • Ekran Okuyucusu:  Pencere Tuşu + U
  • Çalıştır:  Pencere Tuşu + R

Google Chrome

  • Sekmeler Arasında Atlama: CTRL + “1’den 9’a kadar hangi sekmeye gitmek istiyorsanız bir sayı girin”
  • Sekmeler Arasında Geçiş: CTRL + Tab veya CTRL + Shift + TAB
  • Sekmeleri Kapatın: CTRL + F4 (tamam, bunu hepiniz biliyor olabilirsiniz)
  • Kapanmış Sekmeleri Açın: CTRL + Shift + T
  • Tam ekran yapın/Geri alın: F11

Powerpoint

  • Seçilen metnin yazı boyutunu değiştirin: Alt + H, F, S
  • Resim ekleme: ALT + N, P
  • Bir şekil ekle: ALT + H, S, H
  • Bir tema seçin: ALT + G, H
  • Bir slayt düzeni seçin: ALT + H, L
  • OneNote 
  • Yeni bir penceresi açın: CTRL + M
  • Pencereleri yerleştirin: CTRL + ALT + D
  • Etkin olan ögenin menüsünü açın: Shift + F10

Outlook

  • Yeni ileti: CTRL + Shift+M
  • Yanıtla: ALT + H, R, P
  • İlet: ALT + H, F, W
  • Gönder: ALT + S
  • Dosya Ekle: ALT + N, A, F

Word

  • Etkin pencereyi veya belgeyi kapatın: CTRL + W
  • Tüm harfleri baş harf olarak biçimlendirin: CTRL + Shift+ A
  • Farklı kaydet: ALT, F, A
  • İçindekiler Dizini Ekleyin: ALT, S, T, I
  • Tam Ekran Modu: ALT, W, F
Kaynak : http://www.makeuseof.com/tag/some-cool-keyboard-tricks-that-few-people-know-about/
Etiketler: bilgisayar, pratik bilgiler, Klavye Kısayolu
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