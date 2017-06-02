Muhtemelen Bilmediğiniz Şahane Klavye Kısayolları!

Klavye kısayolları, bilgisayar kullanım hızını katlayan önemli yöntemlerdir. Biz de pek bilinmeyen kısayolları -Office programlarından Google Chrome'a dek- sizlerle paylaşmak istedik.

Farelere o kadar alışkınız ki, bazılarımız artık klavye kısayollarını aramıyor bile. Ancak belirtmemiz gerek; klavye kısayollarıyla yapabileceklerimiz, fareyle yapabileceğimiz işlemlerden kat kat ileri düzeyde. Biz de sizinle pek bilinmeyen kısayolları paylaşmak istedik.

Windows

Yüksek Kalite Görünüm: Shift + ALT + Print

Ekranı Döndürün: CTRL + ALT + Üst/Alt/Sağ/Sol ok tuşu

Açık Pencereler Arasında Gezinin: ALT + Tab

Çöpe Göndermeden Direkt Silin: Shift + Delete

Masaüstünü Göster: Pencere Tuşu + D

Sistemi Kilitleyin: Pencere Tuşu + L

Erişim Menüsünü Kolayca Açın: Pencere Tuşu + X

Ayarlar Menüsü: Pencere Tuşu + I

Ekran Okuyucusu: Pencere Tuşu + U

Çalıştır: Pencere Tuşu + R

Google Chrome

Sekmeler Arasında Atlama: CTRL + “1’den 9’a kadar hangi sekmeye gitmek istiyorsanız bir sayı girin”

Sekmeler Arasında Geçiş: CTRL + Tab veya CTRL + Shift + TAB

Sekmeleri Kapatın: CTRL + F4 (tamam, bunu hepiniz biliyor olabilirsiniz)

Kapanmış Sekmeleri Açın: CTRL + Shift + T

Tam ekran yapın/Geri alın: F11

Powerpoint

Seçilen metnin yazı boyutunu değiştirin: Alt + H, F, S

Resim ekleme: ALT + N, P

Bir şekil ekle: ALT + H, S, H

Bir tema seçin: ALT + G, H

Bir slayt düzeni seçin: ALT + H, L

OneNote

Yeni bir penceresi açın: CTRL + M

Pencereleri yerleştirin: CTRL + ALT + D

Etkin olan ögenin menüsünü açın: Shift + F10

Outlook

Yeni ileti: CTRL + Shift+M

Yanıtla: ALT + H, R, P

İlet: ALT + H, F, W

Gönder: ALT + S

Dosya Ekle: ALT + N, A, F

Word