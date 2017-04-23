Muhtemelen Bilmediğiniz YouTube’daki 21 Özellik!

Youtube internet dünyasının tartışmasız en önemli sitelerinden biri. Milyonlarca insan şu anda siz bu satırları okurken Youtube’da video izliyorlar. Bu sitede video izleme deneyimini ufak tefek özelliklerle zenginleştirebilirsiniz.
1- Nasıl GIF Yapılır?
Youtube URL’sinin başına “gif” ekleyerek fotoğraftaki gibi yapabilirsiniz. Youtube sizi kendi GIF sitesine yönlendirecektir. Orada düzenleyerek istediğiniz video parçasını GIF yapabilirsiniz.
2- En Sevdiğiniz Sanatçının Sayfasını Nasıl Bulursunuz?
“#+”dan sonra sevdiğiniz sanatçının ismini yazarsanız, sanatçılar sekmesinde tüm albümleri görebilirsiniz.
3- Nasıl Karaoke Sözlerini Bulabilirsiniz?
Musixmatch Chrome’un sağladığı ücretsiz bir uygulama. Yaklaşık 7 milyondan fazla şarkının karaoke sözlerini bu uygulamayı edinerek dinleyebilirsiniz.
4- Bir Videoda Hangi Şarkının Çaldığını Nasıl Tespit Edersiniz?
MooMa.sh size bu konuda yardım eder. Tek yapmanız gereken siteye girip buraya linki kopyala-yapıştır yapmak.
5- Tiyatro Modunu Nasıl Kullanırsınız?
Eğer aşağıdaki küçük kareyi tıklarsanız “tiyatro modu” etkinleşir.
6- Otomatik Oynatmayı Nasıl Kullanırsınız?
Sağ üst köşedeki “Autoplay”e basarsanız, bir video bittiğinde otomatik olarak yenisi açılacaktır.
7- Bir Videonun Kalitesini Nasıl Kontrol Edersiniz?
Video Kalite Raporu, Google’ın videoların kalitesini gözlemlemenizi sağlayan bir araçtır.
8- Yeni Bir Youtube Arayüzünü Nasıl Kullanabilirsiniz?
Buradaki adrese giderek “Yeni Tasarlanan Youtube Player’ı dene”ye tıklayın. Böylece bazı özellikleri test edebilirsiniz.
9- YouTube’u TV’nizle Nasıl İzleyebilirsiniz?
Eğer bir akıllı televizyonunuz varsa, bunun internete bağlı olduğundan emin olun. Sonrasında uygulamalardan YouTube’yi çalıştırarak videoları izleyebilirsiniz.
10-Belli Bir Zaman Diliminden Video Paylaşabilirsiniz
“Ctrl” düğmesine basın ve hangi saniyeyi seçeceksenizz fareyi oraya getirerek sağ tuşla tıklayın. Gelen menüden ikinci seçeneği seçin.
11- Youtube’u Çocuklarınız İçin Nasıl Güvenli Yaparsınız
Youtube Kids uygulaması Andoid ve iOS için uygun. Bununla daha güvenli bir ortamda dolaşırlar.
12- YouTube’u Yavaş Bağlantılar İçin Nasıl Ayarlarsınız?
Eğer bir video yavaş bağlantı nedeniyle kapanıyorsa “youtube.com/account_playback” adresine giderek üstten ikinci seçeneği seçin.
13- Özel Bir Videoyu Nasıl Bulursunuz?
Aramalarınızın sonuna “kanal, şarkı listesi, HD, 3D,” gibi eklemeler yapabilirsiniz.
14- Bir YouTube Video Sesini Nasıl MP3 Yaparsınız?
Peggo’ya gidin. Burada işinizi görebileceksiniz.
15- Kendi Video Playlist’inizi Nasıl Oluşturursunuz?
Solon isimli siteden Vimeo, Youtube ve SoundCloud’dan gelen parçaları bir şarkı listesi halinde kullanabiliyorsunuz.
16- Yüzen Ekrandan Nasıl Video İzlersiniz
Floating Youtube isimli uygulama, pencereyi aşağı kaydırsanız bile sabit kalan küçük bir ekran ile videoları izlemenizi sağlar.
17- Bir Videonun Hızını Nasıl Ayarlarsınız?
Sağ alt köşedeki dişli sembolüyle ister bir videoyu 2 kat hızlı oynatabilir, isterseniz de 4 kat yavaşlatabilirsiniz. Karar sizin.
18- Yaptıklarınızı Nasıl Gizli Tutarsınız?
Hesap ayarlarından “Gizlilik”e gelerek tüm kutucukları işaretleyin ve kaydedin.
19- Klavye Kısayollarını Video İzlerken Nasıl Kullanırsınız?
K: Duraklatır veya oynatır.
J: Videoyu 10 saniye ileri atar.
L: Videoyu 10 saniye ileri atar.
M: Sesi kapar.
20- Videoları Nasıl Yüklersiniz?
Save From Net isimli siteye yüklemek istediğiniz linki kopyalayıp yapıştırın. Uzun sürmeyecek!
21- Nasıl Reklamlardan Kurtulursunuz?
Google Chrome kullanıcıları Adblock for Youtube uygulamasını kullanıyorlar. Artık videoları hiç beklemeden izleyeceksiniz!