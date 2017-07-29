Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız 5 Büyük Teknoloji Şirketi

Telefon ve bilgisayar markalarının neredeyse hepsini biliyoruz, peki gerçekten büyük teknoloji firmalarının da hepsini biliyor muyuz? Bu listedeki firmaları muhtemelen daha önce hiç duymadınız.

Apple'ı, Samsung'u elbette ki biliyorsunuzdur, ancak hiç bilmediğiniz büyük teknoloji markalarının da olabileceğini düşündünüz mü? Bu listemizde, muhtemelen daha önce duymadığınız 5 büyük teknoloji markasını derledik.

1- Monoprice

Monoprice, perakendecilerin yüksek fiyatlı ürünlerden kaçmak isteyen outlet meraklılarının uzun zamandır arkadaşı. Asıl amaçları üretici ile tüketici arasındaki basamakları yıkıp, ürünü doğrudan tüketiciye ulaştırarak para tasarrufu sağlamak.

2- Pad&Quill

Pad&Quill, Apple ve bazı Android telefonlar için el yapımı kılıflar yapan bir şirket. El yapımı, güzel tasarımlı ahşap kılıflar hoşunuza gidiyorsa bir bakmalısınız.

3- Mophine

iPhone'ların orijinal bataryalı kılıflarının sahibi olan Mophine, kendini iyi bir telefon aksesuarcısı olarak ünlendirdi.

4- Anker

Anker da bir aksesuar üreticisidir ancak diğerlerine nazaran yelpazesi daha geniştir. Ana odağı yaşadığımız günlük sorunlara çözümler getirmektir.

5- AmazonBasics

Amazon'u illa ki biliyorsunuzdur, ancak muhtemelen hiç duymadığınız AmazonBasics, dev şirketin ev elektroniği markasıdır. Şirket, büyüklüğünün de etkisiyle güvendiği ürünleri üretmekten ve satmaktan çekinmiyor. Listedeki diğer şirketler gibi perakendeyi keserek üretimden tüketiciye doğrudan satış yapıyor.