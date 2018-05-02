Muhtemelen Daha Önce Karşılaşmadığınız Kullanışlı iOS Hilesi

Birçoğumuz gün boyu kullandığımız akıllı telefonlarımızın sosyal medya işlevi dışındaki özelliklerini merak etmiyoruz bile. Bu noktada muhtemelen daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir iOS hilesini sizler ile paylaşacağız.

iPhone uygulamalarını düzenlemenin biraz efor gerektirmesi nedeniyle, bir çok kişi cihazlarındaki uygulamaları dağınık bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Ancak sizlere birazdan hem görselli hem de yazılı olarak ifade edeceğimiz iOS özelliği sayesinde, cihazınızdaki uygulamaları saniyeler içersinde düzene sokabileceksiniz.

Görselde de görebileceğiniz üzere, istediğiniz uygulamanın üzerine birkaç saniye basın ve uygulamayı biraz hareket ettirin. Ardından parmağınızı titreşen uygulama üzerinden kaldırmadan, istediğiniz uygulamalara diğer parmağınız ile sadece dokunun. Bunu yaptığınızda uygulamaların birbiri üzerine toplandığını göreceksiniz.

Bir yığın haline getirmiş olduğunuz uygulamalarınızı, belirli bir klasörün içerisine atmak her zamankinden çok daha kolay olacaktır. Çok fazla insanın iOS cihaz kullanmasına rağmen bilmediği bu özellik sayesinde, telefonunuzu daha düzenli bir biçimde kullanabilirsiniz.