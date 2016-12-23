Muhtemelen Eşcinsel Olduğunu Bilmediğiniz 10 Oyun Karakteri!

Karakter tasarımcıları, işlerini yaparken ince eleyip sık dokuyorlar. Oyuncuların dikkatinden kaçabilecek bazı karakterleri ve haklarındaki tahminleri listeledik.

Çoğu zaman oyun karakterlerini dikkatlice incelemez, oyundaki işlevlerine göre değerlendiririz. Ancak tasarımcılar, karakterler üzerinde uzun süre çalışıyor; tabiri caizse bunları birer insanmışçasına tasarlıyorlar. Tabi bu kadar ayrıntılı tasarlanan karakterlerde, cinsel eğilimler de bir özellik olarak atlanmadan geçilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Blizzard bir çizgi roman çıkararak, Tracer’ın bir kadınla randevusu olduğunu gösterdi. Oyunseverleri heyecanlandıran bu gelişme, diğer oyunlarda da benzer ayrıntılar olabileceğini akıllara getirdi. Fraghero ise bu çizgi roman sayısından hareketle, oyun karakterleri hakkında (eşcinsel oldukları yönünde) bazı çıkarımlarda bulundu. Siteye göre, oyunlarda en bariz 10 karakteri listeledik.

1-Süper Mario’dan Birdo

2-Street of Rage’den Ash

3-GTA 4’ten Bernie Crane

4-Fallout 2’den Chitsa

5-Fable’dan Reaver

6-Mass Effect 3’ten Steve Cortez

7-Dragon Age’den Pavus

8-Metal Gear Solid 2 ve 4’ten Vamp

9-GTA’dan Tony Prince

10-The Last of Us’tan Bill



