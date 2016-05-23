Muhtemelen, FIFA 17'de Atılmış En Saçma Gol

FIFA 17'de birbirinden komik hatalar görmeye alıştık. Fakat bu hata sonucunda yenilen gol, insanı çıldırtabilir.

Her ne kadar inanılmaz gerçekçi olsa da, her ne kadar kendi içindeki "yapay zekası" ile size keyifli bir oyun deneyimi sunsa da, FIFA 17 pek çok komik hata ile dolu. Zaten özellikle sosyal medyada bu hataların çoğuna denk geliyorsunuzdur.

Genelde bu hatalar gol sevinci ya da top oyun dışına çıktığı zamanlarda yaşanıyor ve bu nedenle oyuncular hatalara çıldırmak yerine gülüp geçmeyi seçiyorlar. Fakat bazen hatalar öylesine üst üste geliyor ki, kafayı yememek mümkün değil. Bu videoda olduğu gibi. FIFA 17'de büyük olasılıkla birbirinden saçma goller atılmıştır.

Fakat kendi takım oyuncularınızın böyle bir hata yapmaları üzerine gol yediğinizi bir düşünün. Reddit kullanıcısı redz615'in yaşadığı tam olarak bu.