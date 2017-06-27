Var Olduğunu Bilmediğiniz Dünyanın En Küçük 10 Ülkesi!

Dünya üzerinde 200’den fazla ülke var, fakat bunlardan bazılarını eminim ki ilk kez şimdi duyacaksınız.

Webtekno ekibi olarak bu 10 ülkeyi, kilometrekare ve toplam nüfuslarıyla birlikte aktarmaya çalıştık.

Palau

300’den fazla minik adadan oluşan Palau Cumhuriyeti, 459 kilometrekare yüzölçümüne ve 21.347 nüfusa sahip. Manzara olarak insanı cezbeden bu ada ülkesini tehlikeli kılan kısım ise 130 tehlikeli köpekbalığı türüne ev sahipliği yapıyor olması.

Niue

Okyanusya ülkelerinden olan Niue, muhteşem doğa güzelliğine sahip olsa da turizm açısından pek de popüler değil. Ülkenin başkenti 600’den daha az nüfusa sahip, buna rağmen bir havaalanı ve bir de süpermarketi bulunuyor. 261 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkenin nüfusu ise 1,190.

Saint Kitts ve Nevis

Toplam iki adadan oluşan bu ülkenin en önemli gelir kaynağı ise değeri 250 bin dolar şeker endüstrisi. Buradan vatandaşlık kazanmak istiyorsanız, iki adadan birinden en az 400 bin ABD doları değerinde bir mülk satın almanız gerekiyor. Yüzölçümü 261 kilometrekare olan ülkenin nüfusu ise 52,329.

Hutt River Prensliği

Hutt River Prensliği, Leonard Casley tarafından kurulmuş bağımsız bir ülke. Bu ülke herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor olsa da kendilerine ait pasaport, para ve pulları bulunuyor. 75 kilmetrekare yüzölçümüne sahip ülkenin nüfusu ise 30.

Tuvalu

26 kilometre yüzölçümüne ve 11 bin civarında nüfusa sahip olan Tuvalu, dünyanın en küçük ve de fakir ülkelerinden bir tanesi. Ülkenin tek gelir kaynağı ise .tv uzantılı bir internet adresi. Burası da olmazsa ülke, fakirlikten kırılacak duruma gelebilir.

Nauru

Nauru da gezegenimizdeki en küçük cumhuriyet ülkelerden biri. Ada ülkesi olan Nauru’nun bir ekonomik gelir, hatta toplu taşıma sistemi bile yoktur. Ülke civardaki turistler tarafından çok ‘sevimsiz’ bulunuyormuş, zira nüfusun %70’inden fazlasını obez insanlar oluşturuyormuş. 21 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkenin nüfusu ise 9,591.

Seborga Prensliği

İtalya topraklarında bulunan bu prenslik, Marcello I tarafından yönetiliyor. İsmini Fransa yakınlarında bulunan aynı adlı köyden alan ülke, herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Savunma Bakanı ve iki sınır muhafızı olmak üzere toplam 3 kişiden oluşan -düşmana korku veren- orduya sahip olan ülkenin yüzölçümü 4.91 metrekare. Nüfusu ise 312.

Molozya Cumhuriyeti

0.055 kilometre kare ile dünyanın en düşük yüzölçümüne sahip olan ülke, ABD’nin Nevada eyaletinde yaşayan Kevin Baugh tarafından kurulmuş. Nüfusu Baugh ailesi, 3 köpek, 1 kedi ve 1 tavşandan oluşan Molozya Cumhuriyeti’nin kendi milli marşı, ulusal amblemi ve bayrağı bulunuyor.

Malta Bağımsız Askeri Düzeni

Vatikan’ın yanı sıra Roma’da, Malta’nın Bağımsız Askeri Düzeni adında küçük bir devlet daha bulunuyor. 0.12 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkenin ikisi Roma’da, diğeri Malta’da olmak üzere toplam 3 binası bulunuyor. Ülkenin kendi para birimi, pulları, web sitesi, araba plakaları ve pasaportu bulunuyor. Malta Bağımsız Askeri Düzeni, resmi dili Latince olan dünyanın tek ülkesidir.

Denizadası Cumhuriyeti

0.004 kilometrekare ile dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Denizadası Cumhuriyeti, lokasyon olarak Büyük Britanya’ya ortalama 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Nüfusu ise 27 kişiden oluşuyor.