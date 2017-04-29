Muhteşem Bir Buluş: İnsanı Stresten Uzaklaştıran Battaniye!

Stres modern dünyada bizi en çok etkileyen hastalıklardan biri. Uzmanlar hep, hayatımızdan stresi çıkarmamız lazım olduğunu söyleyip durur; bizse "ama nasıl!" yanıtını veririz. Sanıyoruz bu nasıl sorusuna verilecek yanıt ortaya çıktı. İşte karşınızda hayatımızdan stresi ve anksiyeteyi uzaklaştırmak için tasarlanmış stres battaniyesi!

Özellikle ABD'de yürütülen çalışmalar, stresin hayatımıza etkilerini gözler önüne sermekte. Çalışmalar nüfusun %10'unun uyku bozukluğuna, %18'i ise anksiyete bozukluğuna sahip olduğunu ortaya çıkarıyor ve 11 milyon kadar insan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan muzdarip. Yani insanlar endişeli, gergin ve mutsuzlar. Bilim insanları da, stresle başa çıkabilmek adına oldukça ilginç bir battaniye tasarladı: "Yerçekimi Battaniyesi" (Gravity Blanket)!

Battaniye temel olarak, vücudumuzda yer alan basınç noktalarını uyarıp, kullanan kişinin rahatlamasını sağlamakta. Geçtiğimiz dönemde tespit edilen bu yeni basınç tekniği sinir sistemini rahatlatarak, serotonin ve melatonin salgılanmasını arttırıyor ve bir stres hormonu olan kortizolün vücuttaki seviyesini azaltıyor.

Battani sayesinde kişinin stres seviyesinde azalma va uykusunu düzene sokabilmesi belirtilenler arasında. Ancak bu müthiş battaniyenin tek kötü özelliği var ki o da biraz ağır olması. İnsanın basınç noktalarını uyarabilmek adına battaniye 11 kilo civarında olarak tasarlanmış. Harika buluşun fiyatı ise şimdilik 279$! Kısa sürede ucuzlamasını umut etmekteyiz.