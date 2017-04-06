Her gün ekran başındayız. Bilgisayarlarımızın veya mobil cihazlarımızın daha estetik görünmesi de elbette hakkımız. İşte muhteşem arka planlar bulabileceğiniz 5 uygulama ve site.

Gün içerisinde ekranlarla hep içli dışlıyız. Bu bir telefon, tablet ekranı olabileceği gibi aynı zamanda bir masaüstü bilgisayar da olabiliyor. Bu kadar çok vakit geçirdiğimiz ortamın daha estetik olmasını istemek hakkımız. Bunun da yolu duvar kağıtlarından geçiyor. İşte muhteşem duvar kağıtları bulabileceğiniz 5 uygulama ve site!

1-Pixtory

Pixory gerçekten çok orijinal bir uygulama. Duvar kağıtlarınızla bir hikaye oluşturabiliyorsunuz, bu da arka planınızda aslında bir hikayenin olması anlamına geliyor. Android ve iOS için ücretsiz olan bu uygulama, tek bir dokunuşla sizlere keyifli deneyimler yaşatıyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

2-Splashify

Splashify duvar kağıdı kullanma sürecinizi basitleştiriyor. Size birçok duvar kağıdı öneriyor ve siz birkaç tıklama ile kendinize en uygununu seçebiliyorsunuz. Sürekli güncellenen listesi ile de birçok farklı arka plana ulaşabileceksiniz. Hem Mac hem de Windows’ta kullanıma sunulmuş durumda. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

3-World View Wallpaper

Dünyayı World View Wallpaer ile dolaşın! Eğer klasik arka plan önerilerinden bıktıysanız, size dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden fotoğraflar getiren bu uygulama ile yeni duvar kağıtlarına kavuşabilirsiniz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

4-Psiu Puxa

Yaşadığımız evren devasa büyüklükte. Her an milyonlarca büyüleyici görüntünün meydana geldiğini biliyoruz. Psiu Puxa ile NASA, Avrupa Güney Ajansı ve birçok uzayla ilgili kurumun evrenimizden elde ettiği manzaralara ulaşabilirsiniz. Artık arka planlarımızda rahatça evrenden görüntüleri kullanabiliyoruz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

5-HD Wallpapers

Nasıl bir duvar kağıdı istediğinizi biliyorsanız, HD Walpapers’a girin. Çünkü her türden arka plan, gruplanmış bir şekilde ve birçok çeşidi ile burada sizi bekliyor olacak. Soyut örüntülerden illustrasyonlara, film posterlerinden doğal manzaralara kadar burada yok yok. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.