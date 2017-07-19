Son zamanlarda iOS platformuna önem veren Adobe, Android'i unutmadığını bu güncelleme ile hatırlattı.

Adobe’un son zamanlarda iyiden iyiye önem vermeye başladığı mobil fotoğraf düzenleme uygulaması Lightroom, bugün Android için yepyeni bir güncelleme aldı. Yeni bir tasarıma kavuşan uygulama, tasarımla birlikte birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

Adobe’un yaptığı açıklamaya göre yeni arayüz, bizzat Android işletim sistemine özel olarak hazırlanmış ve bu sayede uygulamanın çok daha akıcı bir hale gelmesi hedeflenmiş. Eski özelliklerinin birçoğunu içerisinde bulunduran Lightroom, yeni güncelleme ile birlikte lenslere ve kameralara erişim sağlamaya başladı.

Adobe’un bu hamlesi birçok Android kullanıcısını sevindirdi. Çünkü son zamanlarda Adobe, güncellemelerini her zaman iOS odaklı çıkarıyordu. Bu da desteğini iOS’a vereceği yönünde düşüncelere neden olmuştu. Bu büyük güncelleme ile birlikte Android’i de unutmadığını hatırlatan Adobe, kullanıcıları için yaptığı açıklamada, “Bugüne kadarki en iyi Android deneyimini sunmak istedik. Android için Lightroom’u daha hızlı ve daha verimli olması için tasarladık” dedi.

Bu güncelleme gelmesine rağmen hala Android cephesinde eksiklikler yer alıyor. Özellikle Selective Brush’un iOS sürümünde olmasına rağmen Android sürümünde bulunmaması dikkat çekiyor. Adobe’un en yakın zamanda bu iki uygulamayı eşitlemesini bekliyoruz.

Adobe Lightroom’u hala indirmediyseniz;