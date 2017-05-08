Oturduğunuz Evden Soğutacak, Tasarım Harikası Karavan

Dünyanın en keyifli karamanı Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunuldu. Karavan, orta düzey bir ev konforu sunuyor.

30 metrekarelik teknoloji harikası, size yepyeni bir ev kavramı tanımlayacak.The Escape Traveller One isimli mimari, inanılmaz dış tasarımının yanı sıra ilgi çekici iç tasarımı ile de dikkat çekiyor. Escape Traveler One'ın mottosu harika, kompakt evinizi şekillendirmek üzere kurulmuş.

The Escape Travllerin One'In genişliği 3 metreden fazlayken; 15 metrelik uzunluğu her ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde konumlanıyor. Karavan sadece standart yöntemlerinden değil, güneş enerjisi sisteminden de güç alıyor. Harika bir banyo ve mutfak, emrinize amade.

Yapımcının iddialarına göre yapım, 80 ile 100 yıl dayanacak kapasitede de. Dilerseniz bulaşıkları bolca detarjan ile yıkayabilir ya da istediğiniz zaman duş alabilrsiniz.

Teknoloji harikası minibüsün fiyatı 49.800 dolar olarak belirlenmiş. Aracın banyo dahil tüm birimleri, sayısız LED aydınlatma sistemli klima ile donatılmış konumda. Bu fiyata ek ücret ödemeyi kabul ederseniz, çok daha geniş bir donanım ağına sahip olabilirsiniz.