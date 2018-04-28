Birçoğumuz profesyonel fotoğraf makinelerine sahip olmasak bile fotoğraf çekmekten fazlasıyla keyif alırız. Bu bağlamda daha iyi manzara fotoğrafları çekebilmeniz için size altın niteliğinde 9 önerimiz var.

Fotoğraf çekmek çoğumuz için bir tutkudur. Bu tutkuya sahip olanların ise en sevdiği karelerden biri muhtemelen manzaralardır. Ancak her güzel manzara ve fotoğraf makinesi birleşimi, size iyi sonuçlar vermeyebilir. Bu bağlamda özellikle Instagramda daha fazla beğeni almanızı sağlayacak muhteşem fotoğraf çekimleriniz için sizlere 9 ipucumuz var. Gelin güzel manzaraları nasıl yakalayabileceğinize birlikte göz atalım.

1. Çerçeveyi doldurun

2. Manzarayı ortalayın

3. Renk patlaması yaratın

4. Büyük boş alanlardaki tek bir nesne işinize yarayacaktır

5. Keskin hatlar yakalayın

6. Mümkünde yükseliş soldan sağa olsun

7. Derinlik

8. Durduğunuz yer ve bakış açınız da önemli tabii

9. Bir de unutmadan, zig zag'lar da etkileyici olur

Birbirinden etkileyici manzara fotoğraflarınız için uygulayabileceğiniz bu yöntem ve uyarılar kesinlikle işinize yarayacaktır. Aslına bakarsanız, profesyonel fotoğraf makinelerine sahip olmadan da, doğru taktikleri kullanarak muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Peki bunlara ek olarak daha farklı hangi yöntemler uygulanabilir?