Muhteşem Tasarımcıdan Muhteşem iPhone Konsepti!

Dünyanın en yetenekli tasarımcılarından Martin Hajek, kendi iPhone konsept modelini tanıttı. Umarız yeni iPhone da bu tasarımla benzerlikler gösterir.

Popüler akıllı telefonların en gösterişli ve en heyecanlı bazı modellerinin altında imzası bulunan ünlü tasarımcı Martin Hajek, inanılmaz çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu tasarım olduğunda Martin Hajek'in hemen hemen tüm eserleri mükemmel gözükür. Ünlü tasarımcı, yaklaşan yeni iPhone modeli için de bir konsept tasarım geliştirdi. Hajek'in eserinin bazı tasarım detayları, ilk iPhone'a saygı duruşu niteliğinde.

Yeni iPhone'un 10 yıl önce satışa sunulan iPhone ile benzer tasarım özelliklerine sahip olacağı iddia ediliyor. Tam da bu nedenle Hajek, paslanmaz çelik bir gövde ve bolca cam ile donattığı konsept modelini kamuoyu ile paylaşıyor.

Hajek'in tasarımında iPhone 8, cam altı parmak izi tarayıcı teknolojisine sahip olacak biçimde şekillendirilmiş. Ne var ki maliyetler buna pek de izin vermiyor. Samsung Galaxy S8'e bir göz atın: Parmak izi tarayıcı, kameranın yakınına yerleştirilmiş ve bu pek de estetik değil. Ancak düşük maliyetli ve akıllıca olduğu kesin. Her şeye rağmen karşımızda, gelmiş geçmiş en şık konsept tasarımlardan biri duruyor. Apple'ın bu tasarımı örnek alacağının ise garantisi yok. Martin Hajek daha önce de 3D Apple yazıcı, Apple iPhone 7 Pro, MacBook Pro Concept gibi muazzam işlere imza atmıştı.