Muhteşem Yeni Tasarımıyla Karşınızda 'Google Kişiler 3.0'

Google Kişiler (Contacts) yepyeni görünümüyle karşımıza çıktı. Tüm dünyadaki 'minimalist tasarım' akımından nasibini alan Kişiler oldukça şık duruyor.

Google Haberler sonrasında yavaş yavaş 'materyal tasarım' hamlesini sürdüreceğini tahmin ettiğimiz Google, tasarım değişikliği işine Google Kişiler ile devam ediyor.

Google Kişiler 2.0

Google Kişiler 3.0

Gördüğünüz üzere yukarıdaki çirkin diyebileceğimiz büyük mavi bandın kaldırılması, fontun inceleşmesi gibi minimal değişiklikler dışında çok da büyük bir hamle yok. Ancak bunun daha büyük bir tasarım değişikliğinin küçük adımları olduğunu da belirtmek gerek.

Siz de Google Kişiler 3.0'ı denemek istiyorsanız hemen aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.