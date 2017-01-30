Özellikle 350Z modeliyle hit yapan Nissan’ın meşhur Z serisi geri dönüyor!

Özellikle Need for Speed Underground’da drift işini muhteşem yapmasıyla ünlenen Nissan’ın efsanevi Z serisi resmen geri dönüyor. En popüleri 350Z olan ve aynı zamanda 240Z, 280Z ve 370Z modellerine de sahip olan Nissan, 2008’de noktaladığı seriye yeniden geri dönüyor.

2017 Tokyo Otomobil Fuarı’nda bir konsept olarak sunulacağı söylentileri oldukça şiddetlenen Z serisi, büyük ihtimalle klasik Z kasasının yenilenmiş haliyle gelecek. Biraz da Skyline’ın -aynı zamanda Z serisinin- yenilenmiş model ailesi olan GT-R’dan da esintiler alması beklenen yeni Z serisi 400 beygir, 3.0’lık Twinturbo V6 motor kullanılacağı, aynı zamanda hibrit bir motor seçeneğinin de gelebileceği konuşuluyor.

Bu sene ortaya çıkacak konseptin 2019’da satışına başlanacağı bilgisi dolaşırken en az 30.000 Dolar fiyatla satışı yapılacağı da söyleniyor.