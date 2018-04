PUBG, Berlin Turnuvası ile E-Spor Arenasına Giriyor

Oldukça kısa bir zaman diliminde milyonlarca oyucuya ulaşan her geçen gün popülerleşen her an her saniye bir twitch yayınında karşılaşabileceğiniz PUBG ufak çaplı turnuvaların ardından nihayet E-spor arenasında büyük çaplı bir turnuva ile boy gösterecek.

25 Temmuz - 29 Temmuzarası Berlin’de yapılması planlanan büyük çaplı turnuva, tamamen PUBG odaklı olarak ger.ekleşecek. Üstelik PUBG Global Invitation 2018 adı verilen bu turnuvanın ödülü tam 2 milyon Dolar olacak. 20 farklı takımdan oluşacak ekipler dünyanın dört bir yanından bu turnuvaya dahil olabilecek. İLGİLİ HABER PUBG ve Fortnite Gerçek Dünyada Kozlarını Paylaşırsa Açıkcası sadece espor camiası için değil, biz sıradan oyuncular ve izleyiciler için bile oldukça heyecan verici bir haber ile karşı karşıyayız. Oyunun dinamikleri düşünüldüğüne seyir zevki son derece yüksek maçlarla karşılaşmamız işten bile değil. İLGİLİ HABER PUBG Mobile’a Yeni Eğitim ve Arcade Modu Geldi! Tabii işin bir de ‘bug’ boyutu var, umarım motor sürerken kendi kendine takla atıp ölen profesyonel oyuncular görmek zorunda kalmayız. Zira PUBG hala oyun içi birçok bug barındırıyor, fakat o tarihe kadar bu oyun içi hataların minimum seviyeye çekileceğinden eminiz. Zira oldukça büyük bir taşın altına el sokulmuş durumda. Bir Türk takımını ya da oyuncusunu bu turnuvalarda izleyip izlemeyeceğimiz ise büyük merak konusu. Sizin bu turnuvada görmek istediğiniz, oynasa tüm rakiplerini ipe dizer dediğiniz bir Türk takımı ya da Türk oyuncu var mı?

Kaynak : https://www.engadget.com/2018/04/23/first-major-pubg-tournament-berlin-summer/

