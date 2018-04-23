PUBG, Berlin Turnuvası ile E-Spor Arenasına Giriyor

25 Temmuz - 29 Temmuzarası Berlin’de yapılması planlanan büyük çaplı turnuva, tamamen PUBG odaklı olarak ger.ekleşecek. Üstelik PUBG Global Invitation 2018 adı verilen bu turnuvanın ödülü tam 2 milyon Dolar olacak. 20 farklı takımdan oluşacak ekipler dünyanın dört bir yanından bu turnuvaya dahil olabilecek.
PUBG ve Fortnite Gerçek Dünyada Kozlarını Paylaşırsa
Açıkcası sadece espor camiası için değil, biz sıradan oyuncular ve izleyiciler için bile oldukça heyecan verici bir haber ile karşı karşıyayız. Oyunun dinamikleri düşünüldüğüne seyir zevki son derece yüksek maçlarla karşılaşmamız işten bile değil.
PUBG Mobile’a Yeni Eğitim ve Arcade Modu Geldi!
Tabii işin bir de ‘bug’ boyutu var, umarım motor sürerken kendi kendine takla atıp ölen profesyonel oyuncular görmek zorunda kalmayız. Zira PUBG hala oyun içi birçok bug barındırıyor, fakat o tarihe kadar bu oyun içi hataların minimum seviyeye çekileceğinden eminiz. Zira oldukça büyük bir taşın altına el sokulmuş durumda. Bir Türk takımını ya da oyuncusunu bu turnuvalarda izleyip izlemeyeceğimiz ise büyük merak konusu. Sizin bu turnuvada görmek istediğiniz, oynasa tüm rakiplerini ipe dizer dediğiniz bir Türk takımı ya da Türk oyuncu var mı?