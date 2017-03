Kült bilim-kurgu yapımı Matrix (ikinci ve üçüncü devam filmlerini maalesef listeye alamıyoruz) adeta küllerinden yeniden doğuyor.

Matrix hayranları için gün harika başladı. The Hollywood Reporter'a göre Warner Bros., 1999 yapımı bilim-kurgu klasiğinin reboot'u (yeniden çevrim) için çalışmalara başladı. Warner Bros kadroyu üç aşağı beş yukarı belirledi bile. Filmin yıldız oyuncusu Michael B. Jordan olacak. Jordan'ı Creed, Creed 2, Fantastic Four ve 2018'de gösterime girecek The Black Panther'da kaptığı kötü eleman Erik Killmonger rolünden tanıyoruz.

Filmin yapımcı yönetmen koltuğu için Zak Penn ile görüşmeler sörüyor. Zak Penn; X-2, X-Men: Last Stand, The Avengers, The Incredible Hulk gibi filmlerde yapımcı ve senaristlik görevi üstlendi. Yakında gösterime girecek Pacific Rim: Uprising yapımında da ipler Del Toro ile birlikte onun elinde olacak.

Micheal B.Jordan

Maalesef çok sevdiğimiz oyuncu Keanu Reeves'in istediği gerçekleşmedi. Zira kendisi, eğer Wachowski kardeşler yeniden yönetmenlik koltuğunda oturursa, projede keyifle rol alabileceğini belirtmişti. Bunun temel nedeni Wachowski kardeşlerin bütçe talepleri ve stüdyonun devasa bütçeler nedeniyle zarar edebilecek olması.

Warner Bros., filmin çekimine ne zaman başlanacağını ve gösterime giriş tarihini açıklamadı. Ancak Matrix'in TV serisinin de iptal edilmesi, Warner Bros.'un tüm eforunu filme harcayacağını gösteriyor. 2019-2020 tarihleri sürpriz olmaz diye düşünüyoruz.