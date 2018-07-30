Müjdemizi İsteriz: PES 2019'da Türkiye Ligi Olacak!

Konami, UEFA ve Şampiyonlar Ligi lisanslarını kaybetmesinin ardından büyük bombayı patlattı. Oyunda Türkiye Süper Ligi bulunacak ve Türkiye'ye özel bir kapak yıldızı olacak.

Konami'nin birçok kararını eleştirebiliriz belki ama Türkiye'ye ve ülkemizdeki oyunculara gerçekten önem verdikleri aşikar. Spor oyunları konusunda, Türkçeleştirme adına ilk adım atan firmalardan biri olan Konami, PES 2019 ile yeniden gönülleri fethediyor.

Demonun çıkışına bir hafta kala bombayı patlatan Konami, Türkiye Süper Ligi'ni Hakan Çalhanoğlu'nun süsleyeceği kapakla kutlayacak. Kapakta Çalhanoğlu'nu milli takım formasıyla ve Coutinho ile birlikte göreceğiz. Oyunla ilgili geçtiğimiz günlerde yayınlanan video sonrası bizi heyecanlandıran bir gelişme de bu oldu.

Konami Digital Entertainment Marka ve İş Geliştirme Direktörü Jonas Lygaard Süper Lig'in oyuna gelişiyle ilgili şunları söyledi: “Süper Lig'i PES 2019'a dahil etmekten oldukça memnunuz ve her oyunda parıldayan tutku ve becerilerin mükemmel bir şekilde yeniden yaratılmasını sağlayacağız. 18 takımın tamamı dahil olacak ve bunu önümüzdeki aylarda yeniliklerle daha da geliştirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz."

Ülker Fenerbahçe stadyumunun oyuna eklenmesi, oyunun Türkçe olacak olması ve Süper Lig... Oyunun ülkemizde FIFA'dan çok daha ucuza satılacağı da düşünülürse, bu sene Türkiye'deki oyuncuların tercihi PES 2019 olabilir.

28 Ağustos 2018 tarihinde PC, Xbox One ve PS4 için piyasaya çıkacak olan oyunun demosu ise 8 Ağustos'ta bizlerle olacak.

Bu arada PES 2019 ile FIFA 19'u kıyasladığımız videomuzu da izlemeyi unutmayın.