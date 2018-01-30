Mükemmel Süper Kanlı Mavi Ay Fotoğrafı İçin Püf Noktalar!

Adobe Creative Cloud’un ürün yönetim müdürü olan Bryan O'Neil Hughes, çarşamba akşamı gerçekleşecek Süper Kanlı Mavi Ay'ı en iyi şekilde görüntülemek için hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı.

31 Ocak gecesi Kuzey Yarım Küre’deki gerek profesyonel gerekse amatör tüm fotoğrafçılar, sakin bir yer arayarak Süper Kanlı Mavi Ay’ın en güzel görüntülerini yakalamaya çalışacak. Peki en iyi fotoğrafı çekmek için nelere dikkat etmeniz gerektiğiniz biliyor musunuz?

Adobe Creative Cloud’un ürün yönetim müdürü olan Bryan O'Neil Hughes, Süper Kanlı Mavi Ay’ın güzel bir fotoğrafını çekmek için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Hughes’a göre iyi bir fotoğraf çekmek için öncelikle fotoğraf makinenizi sabitlemeniz gerekiyor.

Eğer fotoğraf becerilerinize gerçekten güveniyor ya da fotoğraf üzerinde sonradan düzenleme işlemleri gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, Hughes, en iyi ham resimleri kaydetmek için minimum ışık kirliliğinin bulunduğu bir yere geçmenizi tavsiye ediyor.

Eğer fotoğraf makineniz manuel ayarlara sahipse çok iyi; ISO ayarını 1600’ün altına getirin ve objektifi kısmen ya da tamamen açın, böylece çok daha ayrıntılı bir Ay fotoğrafı çekebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafı uzaktan kumanda ya da zamanlayıcı ile çekmek her zaman daha iyi sonuç verir.

Sonuçta Hughes bir Adobe Creative Cloud yetkilisi. Dolayısı ile çektiğiniz görüntüleri düzenlemek için Lightroom CC yazılımını kullanmayı öneriyor. Fakat siz, mevcut imkanlar ve yeteneğiniz ışığında istediğiniz programı kullanabilirsiniz.

Çarşamba gecesi Süper Kanlı Mavi Ay’ın fotoğrafını çekmeyi düşünüyor musunuz?