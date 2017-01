Multimilyonerler Ne Oynar? İşte Elon Musk’ın En Sevdiği Oyunlar!

Elon Musk, röportajda kendisinden video oyunu önerisi istenilmesi üzerine Overwatch ve Hearthstone’u önerdi.

ABD merkezli girişim hızlandırma şirketi Y Combinator’dan Sam Altman, Tesla Motors ve Space X CEO’su Elon Musk ile gerçekleştirdiği röportajda, Musk’tan video oyunu önerisinde bulunmasını istiyor. Bu soruya doğrudan Overwatch cevabını veren Elon Musk, Altman’ın başka oyun önermesini rica etmesini üzerine, biraz düşündükten sonra Blizzard’ın oyunlarının güzel olduğunu ve bir Blizzard oyunu olan Hearthstone’u önerebileceğini söylüyor. Ayrıca çocuklarının da en çok oynadıkları oyunun Hearthstone olduğunu belirtiyor.

Daha sonra Musk, Altman’a yeni Deus Ex’i deneyip denemediğini soruyor. Altman da oyunu denediğini söyledikten sonra, son dönemde oynadığı en iyi oyunun Last of Us olduğunu söylüyor. Sonra konu Last of Us üzerinden oyunlardaki hikayelere geliyor ve Musk, Deus Ex: Mankind Divided’ın hikayesinin zayıf olduğunu, Deus Ex: Human Revolution’ın ve ilk Deus Ex’in hikayelerinin daha iyi olduğundan bahsediyor.

Elon Musk ile Sam Altman’ın gerçekleştirdiği kısa oyun sohbetinin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.