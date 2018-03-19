Amazon tarafından geliştirilen, 'gülme' hatasıyla gündemde yerini koruyan akıllı asistan Alexa. Muse adı verilen bir cihaz sayesinde artık aracınızda da kullanılabilir durumda.

Evde genellikle elleriniz serbesttir, yapmak istediklerimizi rahatça yerine getiririz. Ancak; arabada, bilhassa trafikte bu durum pek de geçerli değildir. Böyle durumlarda Alexa teknolojisi oldukça işe yarayabileceği halde bu yönde geliştirilmiş bir girişim henüz yapılmamıştı.

Fakat artık küçük kurnaz bir girişimcimiz var ‘Muse’. Muse bu eksikliği gidermek için geliştirilmiş küçük bir cihaz. ‘Speak Music’ desteği ile çıkarılan bu yeni cihaz sayesinde artık aracınızdayken yazmanıza dahi gerek kalmadan arkadaşlarınıza geç kalacağınızı bildirebilir, sevmediğiniz şarkıları otomatik olarak atlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Muse’u akıllı telefonunuzla birleştirmek ve arabanıza takmak.

Muse'u; müzik çalmak, podcast yapmak, yol tarifi almak, takviminizi kontrol etmek, çevrimiçi sipariş vermek ve Alexa destekli ev cihazlarınızla iletişim kurmak için kullabilirsiniz. Ayrıca Muse; Amazon Müzik, iHeartRadio, Audible, TuneIn, SiriusXM ve daha listeye eklenecek bir çok platformu destekleyecek gibi görünüyor. (Spotify da bu listenin içerisinde)

Muse, aynı zamanda ücretsiz uygulaması ve 70 Dolarlık fiyatı ile Alexa teknolojisini destekleyen en ucuz ürün olmasıyla da adından sıkça bahsettirecek gibi gözüküyor.