Musical.ly, Pılısını Pırtısını Toplayıp TikTok'a Taşınıyor!

Bir döneme damgasını vuran, sonrasında ise özellikle gençler arasında viral olan Musical.ly, şimdilerde attığı bir tweet ile öldüğünü resmen açıkladı. Ancak bu sizi üzmesin, platform sadece taşınıyor.

Vokalin sessiz ama mimikli görüntüsünü yaptıran, şarkılara klip çekmenizi sağlayan Musical.ly, 2014 yılından bu yana severek kullanılıyordu. Belirli bir yaş sınırı bulunmamak ile birlikte özellikle gençlere hitap eden uygulama, iyi bir nedenden dolayı kapanmaya karar verdi.

Büyük bir kullanıcı kitlesi oluşturan Musical.ly, Vine benzeri bir uygulama olan TikTok’a dikkat çekmeye ve diğer bir deyimle bu mecraya taşınmayı hedefliyor. Kullanıcı hesaplarının otomatik olarak TikTok’a taşınacağı uygulama, yeni hali ile kısa-eğlenceli videolar bulabileceğiniz, aynı zamanda da isterseniz paylaşabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması olarak güncelleniyor.

Tik Tok - musical.ly ismi ile yenilenerek kullanıcılarının karşısına çıkan uygulama, ülkemizde de oldukça popüler olarak kullanılıyor. Çeşitli efekt, filtre ve çıkartmalar kullanabileceğiniz videolar ise tamamen ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu noktada eğer cihazınızda Musical.ly yüklüyse, alınan yeni güncelleme sonrasında TikTok’a yükselecektir. Attığı tweet ile ölümünü ilan eden Musical.ly, yepyeni hali ile bakalım daha da değerlenecek mi?