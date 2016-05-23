Space X şirketinin kurucusu Elon Musk, dün İnstagram'daki Anıtkabir paylaşımından sonra, bugün de Twitter'da "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin. Mustafa Kemal Atatürk" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'deki görüşmesinin ardından dün Anıtkabir'den iki adet fotoğraf paylaşan Musk, bugün de Twitter'dan Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." sözünü paylaştı. Paylaşım sadece 1 saat içerisinde 30 bin beğeni aldı.

Musk'ın kısa bir süre sonra paylaştığı ikinci fotoğrafta ise Atatürk Mozalesi yer aldı. Musk, fotoğrafın altına yazdığı paylaşımda, "Çiçekler koydum. Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve yine de savaştı. Yurtta barış, cihanda barış" notunu ekledi.

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı her paylaşım sonrasında, türk takipçilerini coşturan Elon Musk hakkında şakayla karışık bazı tweetler de atıldı. Bizim kadar Twitter alemini de şaşırtan bu hareketlere insanların tepkileri şöyleydi;

10 Kasım nedeniyle bu paylaşımları yaptığını düşündüğümüz Musk, açıkçası bizi gün geçtikçe şaşırtmaya devam ediyor. İlk başlarda bu paylaşımları, ülkemizi ziyaret ettiği için yaptığını düşünüyorduk. Ancak iş gerçekten de ilginç bir hal almaya başladı.

Son dönemlerde bir takım sözde bizim vatandaşımız olan internet ünlüleri Atatürk'e hakaret etmeye çalışırken bir andan da yüreğimize de su serpmiyor değil tabii ki bu durum. Musk’ın bu paylaşımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz, yorum olarak bizimle paylaşın.