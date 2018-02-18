Musk'ın Tesla'sının Şu Anki Konumunu Öğrenmek İster Misiniz?

Falcon Heavy'nin test uçuşu sırasında Dünya ile Mars'ın yörüngelerinin kesiştiği bir yörüngeye gönderilen Tesla Roadster ve maket adam Starman'in konumunu takip edebilirsiniz.

Bundan tam 11 gün önce, dünyanın en güçlü roketi ünvanı kendisinde olan Falcon Heavy roketinin yük ile birlikte yaptığı deneme uçuşu, birkaç pürüz dışında başarıyla gerçekleşti. Bu yükün de ne olduğunu, büyük ihtimalle takipçilerimizin çoğu biliyor. Kiraz rengi Tesla Roadster ve üzerine oturmuş "Starman" isimli cansız bir manken. Şu anda bizde 3.3 milyon kilometreden daha uzakta rotasında dönmeye devam ediyor.

Bildiğiniz gibi en son NASA ve Space X kafa kafaya verip(Bir de bağımsız bir uzay gözlem ajansının yardımıyla), bir süreliğine gözden kaybolan Tesla Roadster'ın nerede olduğu ve daha sonralarda nerede olacağı bulunmuştu. Şu anda eğer rotasından da şaşmazsa, Dünya'ya veya Mars'a çakılma ihtimali var. Ancak bunlar çok uzak ihtimaller.

Peki Space X'in Güneş Sistemi'ndeki bir yörüngeye oturttuğu Tesla Roadster'ı gün-gün yerini takip etmek ister miydiniz? Eski uydu mühendisi Ben Pearson, NASA'nın ve Space X'in yayınladığı veriler üzerinden Tesla Roadster'ın yerini güncel olarak gösteren (opsiyonel olarak ileriye dönük anlamda da yerini görebiliyorsunuz) bir site yayınlamış. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.