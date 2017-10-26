Tesla'nın İşten Çıkarmalarının Sebebi Belli Oldu

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Tesla'nın işten çıkarmalarının sebebinin sendikalaşma çalışmaları olduğunu söyledi. Sendika konuyla ilgili federal bir şikayette bulundu.

Bildiğiniz gibi Tesla, teknolojik atılımların yanı sıra işten çıkarma olaylarıyla da bir hayli gündem oluyor. Hatırlayacağınız üzere Tesla'nın dün, SolarCity fabrikasında işçi kıyımına gittiğiyle ilgili bir haber yapmıştık. Bundan bir hafta önce de Model-3 fabrikasında yüzlerce işçi işten çıkarılmıştı.

California'daki Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) şikayet başvurusunda bulunan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası, Tesla'nın işçileri sendikalaşma çabalarını kırmak ve onların örgütlenme cesaretini yok etmek için işten çıkarma yoluna gittiğini belirtti. Bazı çalışanların, bu yılın başından bu yana Tesla'da sendikalaşma çabası içerisinde olduğu biliniyordu. Öte yandan Tesla'dan yayınlanan bir basın bülteninde, Tesla'da hiçkimsenin sendikalaşma çalışmasından dolayı işten çıkarılmadığı ve çıkarılmayacağı öne sürüldü ve bu iddiaların Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın bir örgütlenme taktiği olduğu savunuldu.

Tesla hakkında ilk şikayet elbette bu değil, daha önce Ağustos ayında yine sendika tarafından şikayete maruz kalmış ve NLRB tarafından mahkemeye verilmişti. Bu iddialara yönelik ilk duruşma 14 Kasım'da Oakland'da görüşüleceği ve Tesla'nın altı suçlamayla karşı karşıya geleceği belirtildi. Bu son başvuruyla ilgili de gerekli incelemeler yapıldıktan sonra NLRB tarafından bir karar verilecek. Tesla'yla ilgili hergün işçi kıyımı yaptığına dair yeni haberler gelmeye devam ediyor. Teknoloji ve bilim alanında yaptıkları Elon Musk'ın şirketini iyi gösterse de işçilere yönelik tutumu oldukça tepki topluyor. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce Tesla ceza almayı hak ediyor mu?