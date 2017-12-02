Musk, Tesla Roadster'ını Mars'ın Yörüngesine Gönderiyor!

Elon Musk, kendine ait Tesla Roadster'ı, Falcon Heavy roketiyle Mars'ın yörüngesine gönderecek.

Space X, Mars'a insanlı uçuşa hazırlanan Falcon Heavy roketlerinin ilk uzun uçuş denemelerine 2018'in Ocak ayından itibaren başlayacak. İlk denemede Apollo 11'in kalkış üssünü kullanacak olan roketin ise ilk yolcusu Musk'a ait Tesla Roadster olması planlanıyor. Roketin hassas taşıma kapasitesini de ölçecek olan bu test başarılı olursa, Musk'ın Roadster'ı bir milyar yıl boyunca Mars'ın yörüngesinde dolaşacak.

Aslında her şey Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı bir şakayla başladı. Twitter üzerinde yazdığı bir gönderide kendi kiraz rengi Tesla Roadster'ını Mars'ın yörüngesine David Bowie'nin ünlü şarkısı "Space Oddity"yi çalarken göndereceğini söyleyen Musk'ın, The Verge ile yaptığı röportaja göre niyeti oldukça ciddi. Çünkü tamamen hassas elektronik parçalara sahip ve Uzay uçuşu için tasarlanmayan bu cihazı eğer Space X, Mars yörüngesine göndermeyi başarırsa roketlerinin taşıma kapasitesiyle ilgili önemli bir çağ atlatmış olacak.

Space X temsilcilerine göre ise Falcon Heavy ilk denemesinde Dünya yörüngesinin sınırlarını bile geçemeyebilir. Çünkü Ocak ayındaki uçuş üretilmiş en büyük roketi ilk defa deneyecek olan şirket, şu an gerçek bir uçuşta roketin nasıl bir performans göstereceğinden emin değil. Musk'da yaptığı açıklamada "Eğer yörüngede patlamazsa, kiraz rengi Roadster'ım Mars'ın yörüngesinde milyarlarca yıl dolaşacak" şeklinde konuştuğu için, Musk'ın iyi niyetli deneyinin tutup tutmayacağı şu an için kesin değil.

"Mars'ın yörüngesine oturursa sanıyoruz ki, Musk'ın Roadster'ı üretilmiş en hızlı Tesla otomobil ünvanını da alacak "

Yine de eğer tutarsa, Mars'ın yörüngesinde dolaşan ilk otomobilin bir Tesla olması, hem Tesla için hem de Space X için olumlu anlamda bir hareket olacaktır. Yani en azından bir iş adamı olarak Musk'ın burada düşüncesini de kutlamak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? 2018'deki kalkış denemesinden sonra Mars yörüngesinde dolaşan bir Tesla Roadster görecek miyiz?