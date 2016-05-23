Musk, The Boring Company'nin Los Angeles'ın altına kazdığı tünelin fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

California'daki SpaceX merkezinin yakınındaki Hawthorne'da kazı çalışmaları yapan Musk'ın Boring Company'si, bir hayli yol katetmiş görünüyor. Panelli duvarlar, aydınlatma kablolarıyla Los Angeles'ın hemen dışında yapılan ve 3 km kadar olması beklenen tünel, Boring Co'nun ilk tüneli. Ayrıca, Musk,'ın bundan başka bir tüneli daha var. Maryland’de kazı çalışmaları için izin alınan hyperloop tüneli, New York ve Washington D.C arasındaki fütüristik taşıma sisteminin ilk parçasını oluşturacak. (Musk, şu işten çıkarma mevzularıyla gündeme gelmese keşke)

Los Angeles tüneli, aslında bir test alanı. Musk bu tüneli, maliyet hesaplamaları yapabilmek ve daha etkin şekilde tünel kazmaya yönelik fizibilite testi yapmak üzere tasarladı. Musk'ın nihai amacı, şehirleri ve bölgeleri, mal taşımacılığı yapabilen yer altı ağlarıyla örmek ve yüzeydeki trafiği ve engelleri minimuma indirmek.

Boring Co, yüksek hızda seyahat için şehirler arası yer altı Hyperloop tüpleri inşa etme konusundaki büyük vizyonuna hala yavaş yavaş ilerliyor. Bu proje için daha çok uzun zamanlar gerekiyor ancak ilk kazı testi ve ilk tünel yapımında beklenenden daha hızlı bir ilerleme kaydedildiği de kesin sanırım Musk'da bunu kanıtlamaya çalışmış: