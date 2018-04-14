Musk: "Model 3 Üretim Sorunumuzun Sebebi Robotlardı!"

Tesla, haftada 2,500 Model 3 elektrikli otomobil üretme hedefine ulaşamadıktan sonra, CEO Elon Musk neyin ters gittiğini anladığını söylüyor.

Tesla'nın elektrikli aracının birçoğunun yapımına hızlıca yardım etmek için tasarlanan robotlar, Model 3'ü önceden sipariş etmiş olan müşterilerin siparişlerini, 'sipariş edilmemiş' gösteriyor. Kısacası, Tesla'nın üretim sorunlarının sebebi robotlarmış.

Robotlar, yapay zekalar konusuna hiç de sıcak bakmayan Musk'tan intikamını almış gibi gözüküyor. CBS Good Morning ile yaptığı röportajda Musk, Model 3 üretiminin kötü bir dönem yaşadığını çünkü Tesla'nın çok fazla robot kullandığını söyledi. Robotlar yerine daha çok insan kullanmanın, üretimi hızlandırmaya yardımcı olacağı konusu sorulduğunda Musk, CBS'ye, montaj hatlarında daha çok insana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, Musk, Model 3 eli sıkışık dönemlerini fabrika temelinden düzeltmek adına cesur bir karar verdi. CBS, 'fabrikada uyumaya nasıl gittiğini' sordu ve Musk, şaşırtıcı derecede sıradan uyku durumunun, konferans salonundaki dar ve rahatsız bir kanepeden ve uyku tulumundan başka bir şey olarak kabul etmedi.

Evet, milyarder ve günümüzün altın çocuğu Elon Musk, gecelerini uyku tulumunda uyuyarak ofiste geçiriyor. Bu durum aklımıza "Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır." sözünü aklımıza getiriyor.