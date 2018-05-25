Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin 2018'in sonlarına doğru ya da 2019'un ortasına kadar yeni Model Y SUV araçlarının duyurulacağını belirtti.

Twitter'ı aktif olarak kullanan Musk, sosyal medya hesabından ilk Model Y'nin Mart'ın 15'inde çıktığını, yeni model Y araçlarının ise 2018 sonlarından 2019'un ortalarına kadar tanıtılacağını söyledi.

Elon Musk, bu sürede Ryan McCaffrey ve Ben Sullins'le uzun uzadıya konuştu. Bu konuşma sırasında dikkat çeken detay ise, yeni aracın 2018'in sonu ile 2019'un ortalarına doğru tanılacağı oldu. Bu tarihler arasında olduğu için 15 Mart 2019'u da son derece doğru kabul eden Musk, yeni araçlarla Tesla'yı rahatlatmak istiyor.

"Gerçekçi düşünün. Model Y, bu yılın sonundan bir sonraki yılın ortalarına kadar her an açıklanabilir. Bu yüzden 15 Mart da bir seçenektir"

Model Y, Tesla'nın Model 3 sedanının özelliklerini de taşıyan bir araç olacak. Musk ayrıca bu tip bir aracın 'üretim devrimi yapacağını da sözlerine ekledi. Tesla, Elon Musk ve Model Y ile ilgili yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.