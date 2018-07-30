Tesla ve SpaceX’in kurucu CEO’su Elon Musk, yapay zekalar konusunda oldukça radikal tavra sahip kötümser bir birey. Kendisinin bu düşünceleri, Tesla’nın otonom ve araç içi yapay zeka geliştirmesine engel değil. Hatta bu araç içi yapay zeka, bir dönemin efsanesi Kara Şimşek (KITT) gibi olabilirmiş.

Geçtiğimiz haftadan bu yana Tesla, bir akıllı telefon üreteceği haberiyle kafalarımızı meşgul ediyor. Bunun dışında yıl sonuna doğru Türkiye pazarına resmi bir giriş yapmasını beklediğimiz firmanın 6 ayı aşkındır çeşitli krizler atlattığını gördük. Yine de hala otomotiv sektörünün yenilik açısından en öncü firması olmayı başarıyor.

Elon Musk’un yapay zeka konusundaki kötümser tavrını bilen bilir. Kendisinin olası tehlikeler engellemek adına kurucuları arasında katıldığı Open AI isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluşu bile vardı. Sonradan artan tepkiler sonucunda buradaki aktif görevini bıraktı. Tepkilerin nedeni başta gayet doğal gözüken bir çelişkiydi. Yapay zekalara karşı birisi, Tesla’da dünyanın en güçlü görsel analiz yeteneğine sahip otonom sürüş yazılımlarından birisini geliştiriyordu. Kötücül ve ana bir yapay zeka, otonom sürüş gibi bir ana hizmete odaklanmış yazılımlarla aynı şey değildi, Musk bu farkı anlatmaya çalıştı; kamuoyunun gözünde başarılı olamadı.

Geçen yıl Tesla kendi yapay zeka destekli çipini geliştirip, elektronik açıdan dış bağımlılığını sonlandırmak adına Andrej Karpathy adındaki ünlü bir mühendisi işe aldı. Elon Musk’ın ses tanıma ve sesli komutlarla bir şeyler yapma isteğine bakacak olursak, Tesla’nın bu atılımlarını boş kalmıyor.

Hala sipariş ettiği Model 3’ün gelmemesine rağmen, Elon Musk’a öfkeli olmadığı belli olan bir müşterisi, kendisine Twitter üzerinden ilginç bir soru sordu. Musk da söylenenleri onayladı.

"K.I.T.T. benzeri yapay zekalar, yakın zamanda Tesla otomobillerinde bulunacak mı? Konuşabileceğim küçük bir lil bilgisayar ahbabı seviyorum"

1980’li yıllarda bir televizyon efsanesine dönüşen KITT, aynı yıllarda ülkemizde Kara Şimşek adıyla tanındı. Modifiye edilmiş 1982 model Pontiac Firebird Trans Arm olan orijinal KITT, o zamanlar fazlasıyla fantastik geliyordu. Şimdi benzer yapay zeka yazılımlarını telefonlarımızda kullanmaya başladık bile.

Elon Musk’ın ifadelerinden hareketle, ileride araçlarımızı çalıştırmak için bir sesli komutumuzun yeterli olabileceğini anlıyoruz.

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