Tesla Model 3'lerde Gelişmiş Bir Sesli Komut Sistemi Olacak!

Elon Musk, Twitter'da paylaştığı gönderide, Tesla Model 3'lerdeki gelişmiş sesli komut özelliğine gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte, aracın bir çok özelliğinin kontrol edilebileceğini söyledi.

Tesla Model 3, şirketin diğer ürettiği araçlarına göre, çok daha yavaş bir geliştirme süreciyle geliştiriliyor. Her ne kadar şirketin genel tutumuna aykırı olsa da, belli ki bu yavaşlığın sebebi, Model 3'lerde çok daha gelişkin özelliklerin olması olabilir gibi gözüküyor. Elon Musk, bugün bir Tesla müşterisinin sorusunu yanıtladığı Twitter gönderisinde, geliştirilme süreciyle ilgili en net bilgilerden birisini verdi.

Bir Model 3 kullanıcısı, Twitter'da Elon Musk'a, aracın kontrollerinin büyük bir kısmının aracın ekranından gerçekleştiğini ve bu tip kontrollerin sesli kontrolle gerçekleşse aracın sunduğu güvenliğin daha üst seviyeye çıkıp çıkmayacağını sordu. Kullanıcının sorusuna Musk şöyle yanıt verdi;

"Kesinlikle. Yakında her şeyi sesli komut sistemiyle yapabileceksin. Şu anda yazılım geliştirme takımımız, Model 3'lerde konunun işlevselliği üzerine çalışmalar yapıyor. Ancak bu süreç yakında bitecek. Daha sonra da daha fazla yeni özellik ekleyeceğiz."

Tesla'nın Model 3'e kurduğu sesli komut sistemi, artık neredeyse yarı otomatik olan Tesla araçların merkezi özelliği haline geldi. Mercedes gibi Tesla'nın en önemli rakipleri, şu anda bu sesli komut sisteminin bir benzerini kendi araçlarına uyarlamaya çalışıyorlar. Model 3 müşterisinin de bahsettiği gibi, koltuk ve ısı kontrolleri gibi ana özelliklerin araç ekranından değil de sesli kontrol aracılığıyla yapılması Tesla'yı sesli komut teknolojisi açısından bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz?