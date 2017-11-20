Tesla’nın geçtiğimiz hafta tanıttığı ve 2020’de seri üretime girecek elektrikli spor otomobili, 1.9 saniyede 100 km/sa hıza çıkabiliyordu. Bu modelin bir başlangıç olduğunu ima eden Tesla CEO’su Elon Musk, daha hızlı bir modelin geleceğini kesin bir dille duyurdu.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan elektrikli spor otomobil Tesla Roadster gündemden düşmüyor. Elektrikli araç sektörünün lideri konumunda olan Tesla’nın CEO'su Elon Musk, 250 bin dolarlık fiyatı, güçlü motoru ve yüksek hız limitiyle, otomobil tutunlarını cezbeden yeni aracın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

0’dan 100’e 1.9 saniyede ulaşabilen elektrikli bir motoru seri olarak üretecekseniz, bir mühendislik başarısına imza atmışsınız demektir. Firmaları bünyesinde halka ve basına tanıttığı her şeyi “bu daha başlangıç” sözleriyle nitelemeyi çok seven Musk, Roadster’i es geçmedi.

"Bu modelin performansının temel düzeyde olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir sonraki için özel bir yükseltme paketi seçenek olarak sunulacak."

Tesla her ne kadar aracı tanıtmış olsa da, ön sipariş veren kullanıcılarına 2020 yılında gönderimini yapacak. Bu açıdan bakıldığında Elon Musk’ın henüz önünde zaman olduğunu söylemek çok basite kaçar. Aracın gücüne güç katan yükseltme paketlerini üretmek ve tanıtmak, Tesla özelinde alıştığımız şeyler. Daha önce Tesla Model S için ek güçlendirme paketi sunan ve bir binek otomobili spor araca çeviren yükseltmeler örnek gösterilebilir. Sonuçta Tesla Model S P100 D ortalığı kasıp kavurmuştu. Bir daha neden olmasın?

Roadster'in güçlü motorunu besleyen batarya ise 200 kWs olarak açıklanmıştı. Bu yukarıda bahsi geçen Tesla Model S P100 D’nin, yani spor otomobil sınıfına uyabilecek bir önceki aracın tam iki katı demek oluyor. Peki Tesla’nın Roadster konusundaki muhtemel rakipleri kimler? Dodge’un Challenger SRT Demon’u 0’dan 100’e 2.3 saniye’de çıkabiliyor ve Koenigasegg’in Agera modeli Demon’dan bir tık daha iyi otomobil olarak göze çarpıyor. Her iki araç da an itibariyle seri olarak üretilmiyor ve bu araçların tıpkı Tesla Roadster gibi başlangıç modeller olduklarını söyleyelim.

Tesla’nın işi getirdiği boyut gerçekten takdir edilmesi gereken bir noktada. Çünkü hem Dodge hem Keonigsegg çok daha köklü üreticiler ve Tesla’ya henüz başlangıç modelleriyle boyun eğiyorlar.

Roadster’in hiç kuşkusuz otomotiv sektörüne de olumlu bir yansıması olacak ve rekabeti daha da alevlendirecektir. Önümüzdeki 1 yıl içinde diğer otomotiv devlerinden şaşırtıcı modeller görürsek şaşırmayın. Volkswagen Grubu ve Asya merkezli devler, kendi elektrikli araçlarını geliştirmeye devam ediyorlar.