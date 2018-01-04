Türk arabesk, sanat ve rock müziğinin efsane ismi, şarkılarındaki duygularıyla herkesin hayatına dokunmayı başaran Müslüm Gürses’in hayatı, Warner Bros ortaklığıyla beyaz perdeye aktarıldı. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmden ilk fragman yayınlandı.

2013 yılında hayata gözlerini yuman ‘Baba’ lakaplı sanatçı Müslüm Gürses’in hayatı ve arabeskten rock müziğe kadar olan sanat yolcuğu sinemaya uyarlandı. Arkasında Holywood’un en köklü stüdyolarından Warner Bros’un imzasını taşıdığı film, gönüllerin Oscar’ını kazanan Ayla filminin yapımcısından geliyor.

Benjamin Button filminde Brad Pitt’in giderek genç görünmesini sağlayan ve görsel efektlerden bağımsız bir gerçekçilikle insanları kılıktan kılığa sokan makyaj ekibi, Müslüm Gürses’e hayat verecek usta oyuncu Timuçin Esen için çalıştı.

64 yaşında aramızdan ayrılan Gürses, Türk müziğinin en unutulmaz isimlerinden birisi. Arabesk kültürünün mimarı olan şarkıları ve ardından gelen süreçte halk müziği, fantezi müzik ve son olarak da rock müzik gibi birbirinden çok farklı alanlarda başarılar elde etmişti.

Müslüm Filminin ilk fragmanı şöyle:

Müslüm Gürses’i canlandıran Timuçin Esen’in yanı sıra Ayça Bingöl, Zerrin Tekindor, Erkan Can, Güven Kıraç ve Erdal Beşikçioğlu gibi önemli isimler de filmin kadrosunda yer alıyor.

Senaristliğini ünlü yazar Hakan Günday ve Gökhan Özçiftçi’nin yaptığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Hakan Kırvavaç oturuyor.

Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.