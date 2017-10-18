Facebook'un ABD'deki seçim öncesinde gerek sonucu manipüle etmek gerekse islamofobiyi tetiklemek adına "test" adı altında yaydığı müslüman karşıtı reklam, milyonlarca kez izlendi.

ABD’deki Charlottesville olaylarının ardından “Facebook, farklı görüş açılarından insanların düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri bir ortam. Eğer biri başkalarını susturmaya çalışırsa ya da onlara kim olduklarına ya da neye inandıklarına dair saldırırsa bu hepimizi yaralar ve kabul edilemez bir durumdur.” diyen Mark Zuckerberg, kendi platformunda kendi sözlerini tutamıyor gibi görünüyor.

Video formatlarını test etme amacıyla Harris Media ile anlaşan Facebook, “Are We Safe?” adlı reklamı ABD’deki seçimlerden sadece bir kaç gün önce yayınladı. Reklamın adını çevirirsek “Güvende miyiz?” olan karşılığı, ABD’de gerçekleşen terör saldırılarına yöneltiliyor ve müslüman kişilerin siyah beyaz yüzleri ile bir kız çocuğunun yüzü 30 saniyelik reklamda gösteriliyor.

Facebook’un seçimleri etkilememek için dışardan gelen kaynaklara karşı ellerinden geleni yaptıkları yeni bir açıklamayla vurgulanmıştı. Bildiğiniz üzere son araştırmalara göre de Facebook’un seçimden önceki tüm reklamları Rus merkezli kişilerce satın alınmış ve iddialara göre seçim manipüle edilmişti. Facebook’un dışardan gelen tehditlere aldığı sert tavır, ülke içinden gelen propagandalara malesef pek yansımıyor. Bahsi geçen reklamın 12 farklı formatta yayınlayarak izleyicilere en çok hangi formatı sevdiğini soran Facebook, bu format ile yeni dikey videolara ya da sonuç her ne çıkarsa ona destek vereceğini vadediyordu.

Reklam hakkında konuşacak pek bir şeyimiz olmasa da en çok dikkat çeken şey, gösterilen saldırganların yarısının ABD doğumlu kişiler oluşu. Kişilerden gelen kötülükleri bir dine mal etmek, insanlığı sadece birbirinden uzaklaştıracaktır ve barış ortamının var olmasını engelleyecektir. Bildiğiniz üzere ABD, Başkan George W. Bush zamanında 11 Eylül saldırısının ardından İslamofobi’nin fitilini ateşlemiş ve günümüzde bu etki hala katlanarak devam etmektedir. Her insan hayatı değerlidir ve kötülüğün dini yoktur.