'Ver Gazı' isimli bir televizyon programı yapacak olan Mustafa Sandal Bitcoin dağıtacak!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ankara Marka Festivali’ne konuk olan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, mini konserinin ardından misafirlerle kendi markasını nasıl yarattığı konusunda sohbet ettikten sonra, yeni projelerinden bahsederken bunlardan birisinin de Bitcoin ödüllü bir yarışmada jüri koltuğunda yer almak olacağına değindi.

Edinilen bilgilere göre; ‘Ver Gazı’ isiminde olacak yarışmanın formatına göre yarışmacıların hepsi kendi yeni fikirleriyle yarışacak ve kazanana 100 bin TL değerinde Bitcoin verilecek.

Yerli kripto paraya isim önerisinde bulundu

Ayrıca daha önceden bahsettiğimiz ve Twitter üzerinden oylamaların yapıldığı yerli kripto paraya da cnmcgrm (canım ciğerim) ismini önerdi.

Ocak ayında ekranlara gelecek olan yarışma programı, anlaşılan Bitcoin'i uzun bir süre daha gündemde tutacak gibi. Hiç şüphe yok ki yapılan bu programlar kripto paraya daha da değer kazandıracak. 2018 arefesinde tüm yatırımcıların ve takipçilerinin dikkatine :)