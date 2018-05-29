Mustang deyince yalnızca akan sular değil, yolda yürüyenler de şöyle bir dururlar, fakat bakmaya asla doyamazlar.

Yolda yürürken park halindeki Mustang’i gözleriyle kesip, derince bir iç geçirenlere yönelik şakaların ardı arkası kesilmez. Fakat biz ne yapalım? Bu seferki bambaşka!

Henrik Fisker tarafından dizayn edilen ve tam 725 beygir gücündeki yeni VLF Rocket V8, kendine hayranlıkla bakmamıza sebep olan bir tasarıma sahip. Kaslı yapısının altında 5.0 litre supercharged Coyote V8 motor bulunduran araç, aynı zamanda bakanları kendine aşık eden karbon fiber kaplı bir gövdeye sahip. Bunlara ek olarak aracın 21 inç boyutunda Pirelli ‘Extreme Performance’ tekerlekleriyle geleceği biliniyor.

2014 Uluslararası Otomobil Fuarı’nda “Ford-Mustang Galpin Rocket” adıyla sahne alan aracın yeni adı artık VLF Rocket V8. İsimden de anlaşıldığı üzere modelin üretimi Michigan’lı VLF Otomotive tarafından yapılacak.

Galpin Motors sahibi Beau Boeckmann bir röpotajında; “Henrik Fisker bana tarasımlarını gösterdiğinde nutkum tutuldu. Hayatımda gördüğüm en güzel Mustang buydu.” demiştir.

“Bana, bakmak yetmez, benim olmayan güzelin adı yok!” diyenler ise yaklaşık 100.000 dolar ödeyip bir de üstüne ülkemizde uygulananan vergileri ödedikten sonra aracın sahibi olabilirler. Sizce bu fiyat bir Mustang için çok mu? Bekleyelim, görelim. Çok yakında araç hakkında yeni bilgiler de gelecek.