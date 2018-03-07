Müşteri Gibi Uber Çağıran Taksiciler, Şoförü Dövdüler!

Hem iktidarın hem de muhalefetin hedefinde olan Uber’den müşteri gibi araç çağıran bir grup taksici, araçtan indirdikleri şoförü dövdüler.

HaberTürk’ün haberine göre İstanbul’da bir grup taksici, mobil uygulama üzerinden taksicilik yapılmasına olanak tanıyan Uber’i çağırıp şoförü darp ettiler. Darp edilen şoför, konuyu yargıya taşımış durumda.

Sık sık taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir başka Uber sürücüsü ise kendisine sürekli taciz ve hakaret edildiğini, hatta bir keresinde aracının önünün kesilip bıçakla arabadan indirilmek istendiğini söyledi.

HaberTürk yetkilileri, Uber şoförlerinin bu iddialarını direkt olarak taksicilere sordukları ve bu tür olayların yaşandığını doğrular nitelikte cevaplar aldıkları kaydedildi. İsmini vermek istemeyen taksicilerden bir tanesi şu açıklamayı yapıyor: "Bir yerde duruyoruz. Turistin elinde telefon, Uber'den taksi çağırdığını görüyoruz. Arkadaşın da gelip işimizi alması bizi sıkıntıya sokuyor. Devlet hakkımızı savunmazsa bu tür olaylar zaten olacak."

Taksicilere göre Uber, günde 1.5 milyon taşıyor ve vergi vermeyip emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise buna karşı çıkıp fatura kestiklerini, yani vergi verdiklerini iddia ediyorlar. Ortada belirgin bir çelişkinin olduğunu söylememiz gerekiyor.