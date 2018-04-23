Müşterilerine Yazdığı Notla Gündem Olan Türk Uber Sürücüsü

Londra’da Uber şoförü olarak çalışan Türk asıllı Onur Kerey, müşterileri için yazdığı notun bir model tarafından paylaşılmasının ardından dünya gündemine oturdu.

Ülkemizde Uber ile sarı taksiler arasında bir çekişme yaşanmaya devam ederken, yurt dışından da farklı Uber haberleri geliyor. Londra’da Uber şoförlüğü yapan Türk asıllı Onur Kerey, kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu. Sağır ve dilsiz bir birey olan Kerey, Uber yolcuları için yazdığı ufak bir not ile tüm dünyadan övgü topladı.

Geçtiğimiz gün Onur’un aracına binen bir müşterinin yaptığı paylaşım sonrası ünlenen Onur, sağır ve dilsiz olduğu için müşterileri için bir not bırakmış, bu not aracılığıyla kendisiyle nasıl iletişime geçebileceklerini belirtmişti. Onur’un notunda şu ifadeler yer alıyor:

“Merhaba ben Onur, Uber’ime hoşgeldiniz. Ben sağır-dilsizim, eğer bana bir şey söylemen gerekirse lütfen mesaj yolla veya durduğumuz zaman deftere yazıp bana göster. Kendi müziğini çalmak istersen AUX kablosunu kullanabilirsin, eğer yüksek bass’lı bir şeyler dinlerden ben de bundan keyif alırım. Bana katlandığın için teşekkürler, harika bir gün geçirmen dileğiyle.”

Rachel Hasting isimli genç modelin Onur’un yazdığı bu mesajı “Bu çok saf bir şey. Onur’u seviyoruz” açıklamasıyla paylaşmasının ardından önce Londra, sonrasında ise dünya genelinde popüler olan Onur’a pek çok mesaj geldi.

“Onur’un aracına binmek isterdim. Aman allahım çok tatlı.”

Bazı kişiler işaret dili gibi evrensel bir dilin öğrenilmesi gerektiğine bu açıklama aracılığı ile vurgu yaptı.

“Bu tarz durumlarda öğrenilmesi işe yarayacak şeyler ‘teşekkürler, evet ve hayır’. Bu tip olaylar için işaret dili dersleri alıyorum, çünkü iletişim kurmanız gereken çok fazla konu olabiliyor. Sağır-dilsizler, iletişim kurmanın bir yolunu genellikle buluyorlar, ancak sizin azminizi de takdir ediyorlar."

Onur’un ünü tüm dünyada yayılınca, Amerikalı sağır-dilsiz oyuncu Nyle DiMarco da bu olayın haberini aldı. DiMarco, Onur’a bir tweet atarak aracına binmek istediğini belirtti. Onur da, bu isteği büyük bir mutlulukla kabul etti.

DiMarco: “Adamım senin aracına binmem gerek. İşaret dilinde konuşuruz.

Onur: “Merhaba Nyle, kesinlikle yapmalıyız. Londra’ya bir dahaki gelişinde bana mesaj at, şehri birlikte turlayalım”

Londra’dan başlayıp tüm dünyanın sevgilisi olan Onur kardeşimize bizlerden de selam olsun. Her ne koşulda olursa olsun, insanlarla iletişim kurmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdiği için de teşekkürlerimizi iletiyoruz.