  • Dikkatli Müşteri, Dolandırıcıların Oyununu İşte Böyle Bozdu!

Dikkatli Müşteri, Dolandırıcıların Oyununu İşte Böyle Bozdu!

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Bursa'da bir müşteri ATM'ye para çekmeye gittiğinde, dolandırıcıların kurduğu düzeneği son anda fark etti. Vatandaşın dikkati sayesinde, dolandırıcıların tuzağı bozuldu.

Bursa'da ATM'ye dolandırıcılar tarafından tuzaklanan kart kopyalama cihazını fark eden bir banka müşterisi, aparatı yerinden sökerek dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtuldu.
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Niyazi İşler, ATM'ya para çekmek için gittiğinde, kart girişinin olduğu bölüme bir aparatın yapıştırılmış olduğunu fark etti. Dikkati üzerine polis ekiplerine durumu ileten İşler, düzeneği yerinden söktü. Daha sonrasındaysa olay yerine gelen polis ekipleri, kart kopyalama düzeneği olduğu belirlerken, öte yandan şifre girilen bölümde kamera tespit etti.

Dolandırıların düzeneğini dikkati sayesinde bozan İşler, ''Kart girişinin olduğu bölümde düzeneğin olduğunu farkettim. polis ekiplerini aradım. Daha önceden haberlerde düzeneği gördüğüm için hemen farkettim'' açıklamasında bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, düzenek parçaları kriminal laboratuarına götürken, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Siz ne düşünüyorsunuz? ATM dolandırıcılığına karşı bankaların daha dikkatli önlemler alması gerekiyor mu? 

Etiketler: atm, dolandırıcılık, dolandırıcılık yöntemleri, Para çekme
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