Çağrı Merkezi Çalışanına Hakaretten 2 Yıl Hapis İstemi!

Erzurum’da bir abonesine hakaret eden Remziye Ç. isimli müşteri temsilcisine, 2 yıla kadar hapis cezası alması istemiyle dava açıldı.

Olay 27 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşmişti. Erzurum Adliyesi’nde memur olarak görev yapan Mustafa Enes Gündüz, 350 TL’yi geçen telefon faturası nedeniyle müşteri hizmetlerini aradı. Bir yanlışlık olması ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Gündüz, faturada 50 TL’lik indirip yapılıp yapılamayacağını sordu.

Telefondaki görevli bu isteğe olumsuz karşılık verince Enes Gündüz, bu sefer takım lideriyle görüşmek istedi. Aynı durumu Remziye Ç. isimli takım liderine anlatan Enes Gündüz, bu esnada duyduklarıyla adeta şok olduğunu söyledi. Remziye Ç.’nin müşteri hizmetlerindeki görevliye ‘Söyle geri zekalı manyağa faturasını ödesin, manyak ya’ dediğini iddia etti. Konuşmayı sonlandırıp müşteri hizmetlerini tekrar arayan Enes Gündüz, şikayet kaydı oluşturduktan sonra savcılığa başvurup Remziye Ç.’den şikayetçi oldu.

GSM şirketinden görüşme kayıtlarını isteyen Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıtlarda müşterisine hakaret ettiği belirlenen 24 yaşındaki Remziye Ç. hakkında dava açtı.

‘Manyak ya’ cümlesini arkadaşına söylediğini iddia eden Remziye Ç. ise suçlamaları reddetti. 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘hakaret’ suçundan dava açılan Remziye Ç., 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.