Müşterisini En Çok Memnun Eden Cihaz iPhone SE Oldu!

Akıllı telefon ekosisteminde, gittikçe çeşitlenen tüketici eğilimlerine yönelik cihazlar bulmak artık mümkün. Sağlamlık, görüntü, tasarım, boyut gibi farklı kategorilerde öne çıkan akıllı telefonların bir ortak hedefi var: Müşteriyi memnun etmek.

Yapılan bir araştırmaya göre iPhone SE, Amerika’da yılın telefonu seçildi. Rakiplerine göre çok daha ufak ekranı olmasına rağmen müşterisini genel anlamda memnun etmeyi başaran cihaz, 100 üzerinden 87 puan alarak zirveye oturdu. Elbette bu konuda iOS, Android ayrımına girmeden tabloya bakmak gerekiyor. Ayrıca ekranlar üzerinden yapılmış bir çalışma değil, fakat iPhone SE’nin birinci sırada olması, üreticiler dahil herkesin aklında bir ampul yaktı.

Önemli bir bilgi daha: iPhone 7 Plus 5.5 inç ekranıyla, Galaxy S6 Edge 5.72 inçlik kıvrımlı ekranıyla 4 inçlik ekrana sahip iPhone SE’nin hemen altında yer alıyorlar. Ayrıca listedeki 20 akıllı telefonun ekranlarının hepsi iPhone SE’den büyük.

Araştırmayı yapan şirket ACSI’nin Genel Müdürü David VanAmburg, "Son birkaç yıldır, akıllı telefonlar için genel eğilim büyük ekranlara doğru gidiyor. Ancak görünüşe göre tüketiciler, ilki 2013’te çıkan iPhone SE’nin yenilenmesini beklemişler. Çünkü fiyat ve performans açısından daha uygun” açıklamasında bulundu. Buradan hareketle cihazın küçük ekranlı olduğu için değil, uygun fiyatlı bir iPhone olduğu için tüketicileri memnun ettiğini söyleyebiliriz.

Ancak hala akıllarda bir soru daha var: Kolay taşınabilir ve daha kompakt telefonlar gerçekten de en iyisi mi?

Aslında listenin zirvesindeki iPhone SE, serinin en çok satan telefonlarından iPhone 5’in bir uyarlaması. Öte yandan iPhone 6 ile daha yumuşak hatlara kavuşan tasarım çizgileri, tüketicilerin tepkisi çekmişti. Bunun üzerine Apple, yenilediği iPhone SE modelinin tasarımını değiştirmedi ve tepki topladığı tüketici kitlesine bir güzellik yapmış oldu.

Bu soruya yönelik cevap, Apple’ın bu stratejisinde yatıyor. Tüketicilerin bazı alışkanlıkları değişmiyor ve bundan dolayı ekranı büyütmek gibi radikal değişimler zaman alıyor. Hiç kuşkusuz Apple’ın tüketicilerini en iyi dinleyen firma olduğu kesin, bu yüzden farklı kategorilerde öne çıkan iPhone’larıyla zirveye oturuyor.

Şu an iPhone 8 modelleri üzerinde harıl harıl çalışan firmanın yeni bir iPhone SE modelini yakın zamanda tanıtması biraz zor gözüküyor.