21 Eylül’de YouTube’a yüklenen Post Malone isimli sanatçının Rockstar isimli şarkısı, garip bir şekilde Billboard’ın zirvesine ulaştı.

Bazı şarkılar vardır ki ortalama bir kalitede olmasına rağmen YouTube’da kısa süre içerisinde milyonlarca dinlenme sayısına ulaşabiliyorlar. Bunun altında iyi bir reklam ya da viral çalışmalar yatıyor olabilir. Fakat 1 ay bile dolmadan Billboard’ın tepesine yerleşen bir şarkı var ki kimse şarkının bu sayıya nasıl ulaştığını anlayabilmiş değil(di). Ta ki Amerikalı rapçi Post Malone’un izlediği enteresan strateji ortaya çıkana kadar.

Bu arkadaş (dediğimiz kişi de aslında oldukça tanınan bir rapçidir), geçtiğimiz 21 Eylül tarihinde YouTube’a 3,38 dakikalık bir şarkı yükledi. Fakat video, şarkının yalnızca 8 saniyelik nakarat bölümünü içeriyor ve başlıkta şarkının ön izleme olduğundan bahsedilmiyor. Yani şarkı sanki tam sürümmüş gibi lanse edilmiş fakat bu gerçeği yansıtmıyor.

İşin bir diğer tarafı da açıklamalar kısmında şarkının tamamının dinlenebileceği bir diğer bağlantıya yer verilmiş olması. Yani başlıkta ‘ön izleme’ olduğu belirtilmediği halde tamamıymış gibi belirtilen şarkı, ikinci bir yönlendirmeyle tekrar dinlendiriliyor. Bu sayede şarkının tüm platformlardaki dinlenme sayısının iki kat artması sağlanıyor (Billboard, albüm ve müzik listelerini, YouTube dahil müzik platformlarındaki dinlenme sayısını baz alarak oluşturuyor). Zaten dislike yağmuruna kapılmamak ve küfür yememek için şarkının beğeni ve yorum kısmının kapatılmasından da her şey rahatlıkla anlaşılıyor.

Müzik piyasasının nabzını tutan platformlardan Billboard, bu üçkağıtçılığı önlemek için bundan sonra YouTube izlenme sayısının kendi platformları üzerindeki şarkı listeleme algoritmasını etkilemeyeceğini açıkladı. Sonuç olarak reklamın iyisi kötüsü olmadığını bir kez daha anlamış olduk, zira bu vesileyle şarkıdan biz dahil birçok takipçimiz haberdar olmuş oldu.

Bu ‘harikulade 8 saniyelik’ şarkıyı dilerseniz aşağıdan dinleyebilirsiniz.