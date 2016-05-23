Fahrenheit 451, bireysel bakış açısıyla totaliter rejimlere, yönetim anlayışlarına ve yozlaşmış kültürlere isyan eden ölümsüz bir eserdir. Üstelik tüm hikaye, yıllarca kitap yakan bir itfaiyecinin iç çatışmaları ekseninde gelişir. Kitap, bir yayın evi tarafından ironik bir şekilde tekrar piyasaya sürülüyor.

Avrupa merkezli yayın şirketi Super Terrain, efsanevi Fahrenheit 451 romanını oldukça yaratıcı bir şekilde tekrar basmaya hazırlanıyor.

Tüm kitapların yakıldığı distopik bir geleceği konu alan eserde, toplumun otoriteye boyun eğdiği totaliter bir devlet modeli ve kültüre yansımaları, bireysel bir bakış açısı ile eleştiriliyor. Baskıcı bir sistem kontrolünde yozlaşmış kültürlerin nelere sebep olabileceğini muazzam bir diile anlatan kitabın en can alıcı tarafı, kitapsız bir geleceği gözler önüne sermesi.

Ray Bradbury tarafından kaleme alınan eser ilk olarak 1953’te okuyucusuyla buluştu. Normalde o tarihlerde piyasaya çıkan ve en az Fahrenheit 451 romanı kadar klasikleşen gelecek kurgularından farklı olarak, günümüze dair daha tutarlı tahminler var.

Super Terrain’in bastığı yeni Fahrenheit 451 romanı, artık yanmayan bir kitap olarak tasarlandı:

Hatta yeni basımın sayfaları sadece ısıya maruz bırakıldıklarında okunur hale geliyorlar. Bu aşamada, romanı okumayanların bile yüzlerindeki gülücüğü görüyor gibiyiz.

Kitapların yakıldığı bir dünyayı anlatan hikayeyi okumak için, yanmayan bir kitabı yakmak zorunda olmak.

Gerçekten muazzam.

Bu arada eğer benzer konularda kitap önerileriniz varsa yorumlarda tartışabiliriz dostlar, takipte kalın :)